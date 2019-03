Die beiden erprobten Ansager übernahmen gewohnt souverän die Moderation der Feier. Auf dem üppigen Programm standen unter anderem Line Dance der AWO Lotte, Horst Allrutz und die Geschwister Dust.

Mit dem Bespaßen der Gäste begann Bauer Heinrich Brömmelkamp, bevor die Karnevalsgesellschaft Blaue Funken aus Eversburg mit Prinzessin Lena II. aufmarschierten. Die auch „Lady Karneval “ genannte Prinzessin überreichte Peter Woda den Erste-Klasse-Orden, „weil er sich für die Blauen Funken einsetzt“, erklärte Renate Woda, seine Ehefrau. Mit ihr teile er den Verdienstorden, verkündete der Ehemann, da sie sich gemeinsam für den Karnevalsverein aus Eversburg einbringen.

Tanzstimmung verbreitete die Tanzsportgarde aus Bad Essen, die in fröhlich bunten Blümchenkostümen und Kleidern in Schwarz, Rot und Gold auftrat.

Weitere hoheitlichen Besuche bekam die Feier vom Osnabrücker Stadtprinz Michael II. und dem Kinder-Prinzenpaar Justin I. und Vanessa I.

An die 130 Gäste schätzte Heike Laters, die Schriftführerin der AWO Wersen, die Zahl der Anwesenden. Das Fest findet jedes Jahr am Rosenmontag in der Elly-Heuss-Begegnungsstätte statt und zwar schon „so lange es das Haus gibt“, so AWO-Vorsitzende Doris Wagner. Auch dieses Jahr sorgte Werner Bohmann für Musik.