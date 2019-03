Für die Achse des Guten zwischen Osnabrück und Wersen warb beim 44. Traditionellen Herrenabend des Bürgervereins Wersen der scheidende Krautkönig und Oberbürgermeister von Osnabrück, Wolfgang Griesert . Und das in Versen. Entsprechend gehuldigt und bei bester Gesundheit überstand er die Nacht in den Ratsstuben, musste aber dennoch den monarchischen Grundsatz akzeptieren: „Der König ist tot, es lebe der König!“ Ohne Todesopfer, dafür aber per geheimer Wahl trat nach üppigem Genuss von Haxe, Kraut und Püree Niedersachsens stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann die Nachfolge von „Wolfgang dem Wersierten“ an.

Wie ein roter Faden zog sich die amüsante Tatsache durch den Abend, dass ausgerechnet die Wersener Männerrunde den Internationalen Frauentag beschloss. Stimmen von außen, dass künftig solch monogeschlechtliche Zusammenkünfte nicht mehr stattfinden sollten, verhallten hier wirkungslos.

Beim Empfang im Rathaus (Foto) begrüßten zuvor Lottes Bürgermeister Rainer Lammers und Bürgervereinsvorsitzender Olaf Wienhaus neben Bernd Althusmann und Wolfgang Griesert auch die ehemaligen Krautkönige Horst Wermeyer (1977), Hans-Jürgen Fip (1996), Ernst Schwanhold (2001), Friedhelm Ost (2003), Thomas Kubendorff (2004), Markus Pieper (2009), Karl-Josef Laumann (2010) (nicht im Bild) und Manfred Hugo (2013).