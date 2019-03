Mit dem Glasfaserkabel kommt die Dunkelheit

Im Bereich Strotheweg, Gartenstraße, Stettiner, Breßlauer und Königsberger Straße bleiben einzelne Laternen und auch ganze Straßenzüge bereits seit einer Woche dunkel, wenn es duster wird. „Macht ihr eigentlich noch was anderes, als Kaffeetrinken?“ – den Frust der Bürger bekommt Kunkemöller mit solchen Fragen zu spüren.

Dabei arbeiten er und seine Mitarbeiter fieberhaft daran, die Schäden zu beheben und für Erleuchtung zu sorgen. Grund für die Ausfälle seien die Arbeiten der Deutschen Glasfaser ( DG ). Im Mai vergangenen Jahres hatte das Unternehmen damit begonnen, Büren ans Glasfasernetz anzuschließen. Die Leitungen für die Glasfaser werden aber nicht tief verbuddelt, sondern mit einer sogenannten Erdrakete zirka 30 Zentimeter unter den Gehsteigen eingeschossen.

Dadurch wird Erde verdrängt und so Platz für die Leitung geschaffen, in die später die Glasfaser eingeblasen wird. Dabei macht die Erdrakete jedoch vor keinem Hindernis Halt. Und so seien laut Kunkemöller einige Stromleitungen beschädigt, nicht gleich zerschossen, aber gestreift worden.

„Sie müssen sich das vorstellen, als wenn Sie zu Hause ein Stromkabel anritzen“, erklärt der Servicebetriebsleiter. Die Isolierung sei beschädigt, das Kabel liegt blank. „Das gibt noch keinen Kurzschluss. Aber wenn Sie sich dann mit der Sprühflasche daneben stellen...“. Gerade jetzt werde das Erdreich nass und die Stromleitungen auch. Die Folge: Kurzschlüsse.

Um herauszubekommen, wo die Kurzschlüsse sitzen, müsse extra ein Messwagen der Stadtwerke Osnabrück bestellt werden, der mit einem Mikrofon die schadhaften Stellen ausfindig macht. Die Kabelabschnitte können dann gewechselt werden. Zwölf solcher ausgewechselten Stücke Stromleitung hat Kunkemöller bereits gesammelt. So sei beispielsweise die Straßenbeleuchtung an der Schulstraße in Büren wieder repariert. Weitere Abschnitte folgen – sobald der Messwagen wieder verfügbar ist.

Der kostet die Gemeinde übrigens 310 Euro die Stunde, zuzüglich Personalkosten. Rund 10 000 Euro schätzt Kunkemöller, habe die Instandsetzung bis jetzt gekostet. Das wird der DG in Rechnung gestellt. Bis alle Leitungen kontrolliert und repariert sind, könne es noch etwas dauern, bedauert Hans-Georg Kunkemöller, Und zur DG: „So haben wir früher nicht gearbeitet.“