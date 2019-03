Trainieren und Kindern helfen

„Wir helfen mit und machen uns fit!“, heißt das Motto des Fitness-Tages, denn der Erlös wird am Abend John McGurk übergeben. Die „Sportler 4 a childrens world“ laufen auch in diesem Jahr wieder unter seiner Leitung für benachteiligte Kinder dieser Welt.

Um 10 Uhr starten am Samstagmorgen die Senioren mit Yoga auf dem Stuhl in der Halener Sporthalle. Eine Stunde später wird der Schweiß fließen bei Step-Aerobic. Um 12 Uhr beginnt das Bootcamp „Mann traut sich“. Übungsleiterin Marita Ritter verrät: „Hier kann jeder bei Konditions- und Kraftübungen mit und an verschiedenen Geräten bis an seine persönliche Grenzen gehen und sich richtig auspowern.“

Kinderyoga, zu dem auch die Eltern eingeladen sind, folgt als nächste Einheit. Ohne Geräte geht es in der Fantasie auf Weltreise. Um 14 Uhr machen sich die Teilnehmer durch Tischtennis fit. Einige Schläger sind vorhanden. Wer einen eigenen besitzt, sollte ihn mitbringen. Um 15 Uhr beginnt das Circle Training an zwölf Stationen. Je nach Fähigkeiten können die Teilnehmer ihre Übungen auswählen und selber Erholungszeiten bestimmen. Es wird einen Wechsel zwischen Konditions- und Kraftübungen geben.

Gleichzeitig fahren die Mountainbiker mit ihren geländegängigen Rädern los und machen eine Runde durch das Wersener Holz. Die Strecke ist etwa 15 Kilometer lang und wird von zwei erfahrenen Mountainbiker begleitet. „Das Tempo wird so angepasst, dass niemand verloren geht, aber jeder Teilnehmer trägt sein eigenes Risiko“, betont Ritter. Dauer: Etwa 80 Minuten.

Noch einmal bietet Yoga-Lehrerin Ritter Yoga an, diesmal für Anfänger und Fortgeschrittene gemeinsam ab 16 Uhr. Zur gleichen Zeit laufen die Teilnehmer der Laufgruppe rund sieben bis acht Kilometer um Halen. Geleitet werden sie von John McGurk und begleitet von zwei Sportlern auf dem Rad. Dauer: 50 bis 60 Minuten.

Bis auf die beiden letzten Einheiten (volle Stunde) dauern alle anderen Angebote 45 Minuten. Zu jeder vollen Stunde beginnt ein neues Workout mit Aufwärmphase. Um eine Spende von fünf Euro pro Einheit wird gebeten. „Nach oben gibt es keine Grenze“, betont die Übungsleiterin in der Hoffnung, dass viel Geld für die Kinder zusammen kommt. Dafür wird sicherlich auch die Tombola sorgen, deren Preisverlosung wie die Spendenübergabe gegen 17 Uhr geplant ist.

An diesem Tag muss niemand etwas zur Stärkung und gegen den Durst mitbringen, eine kleine Auswahl steht zur Verfügung . Vereinszugehörigkeit nicht erforderlich.