Der junge Mann war nach Polizeiangaben gegen 10 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus der Gegenrichtung kam ein schwarzer VW Van. Dessen Fahrer – ein 35-jähriger Mann aus Lotte – wollte nach links in die Poststraße abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Motorroller, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Fahrer des Kleinkraftrades stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach einer ersten Einschätzung der Einsatzkräftekräfte vor Ort sind die Verletzungen aber wohl nicht schwerwiegend.

Um die Erstversorgung kümmerte sich der Notarzt des Rettungshubschraubers, der auf einer Wiese an der Unfallkreuzung gelandet war. Das Unfallopfer, dessen Personalien zunächst unklar geblieben sind, wurde wenig später mit dem Rettungswagen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der 35-jährige Van-Fahrer blieb unverletzt.

Kameraden des Löschzuges Wersen der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus, um ausgelaufene Betriebsmittel abzustreunen und leisteten Unterstützung bei den Aufräumarbeiten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten blieb der Kreuzungsbereich zunächst gesperrt. Zur Schadenshöhe gab es noch keine Angaben.