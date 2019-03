Wie die Polizei am Montag berichtete, waren Unbekannte durch ein Fenster in ein Doppelhaus an der Straße eingestiegen. Der Einbruch muss sich laut Mitteilung im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, ereignet haben.

Die zuständige Kripo in Ibbenbüren ( ✆ 05451/591-4315) bittet mögliche Zeugen um Hinweise.