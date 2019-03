Der oder die Täter müssen sich zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, auf dem Platz an dem Mehrfamilienhaus aufgehalten haben.

An den Fahrzeugen zerstachen die Unbekannten einige Reifen. Zudem zerkratzten sie an einem Wagen den Lack an der rechten Fahrzeugseite und auf der Motorhaube. Die Polizei bittet um Hinweise unter ✆ 05451/591-4315.