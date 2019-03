Im Café am Markt fing es an

Lotte -

Fürs elfte Lotter Unternehmerfrühstück am Donnerstag hat die Lotter Verwaltung die Firmenleitung des Schraubengroßhandels Fuchs und Saners in Alt-Lotte als Gastgeber gewonnen. Kaffee, Kuchen und mehr gibt es heute am Osnabrücker Standort der Unternehmensgründung, wie die rund 70 Gäste erfuhren. Einige der Unternehmer waren erstmals dabei.