Für das Osterferienprogramm bittet das Bansen-Team um Anmeldung bis zum 11. April. Vielleicht kann dann ja sogar schon ein neues Team-Mitglied im Freiwilligen Sozialen Jahr vorgestellt werden.

Auf einige besondere Veranstaltungen möchten die Veranstalter extra aufmerksam machen. So zum Beispiel auf das Nachtschwimmen im Aaseebad Ibbenbüren. Wer den ersten Termin am vergangenen Freitag verpasst hat, kann den nächsten Termin unter dem Motto „Wir tanzen nicht, sondern schwimmen in den Mai“ am Dienstag, 30. April.

Für die Kinofahrt mit Besuch der Filmvorführung „Rocca verändert die Welt“ im Cinema Arthouse in Osnabrück am 29. März, sind noch Plätze frei und auch das Kegeln im „Breakpoint“ Westerkappeln am 29. April verspricht viel Spaß außerhalb des Jugendtreffs. Nur für Jungs ist der Soccer-Cup am 5. April und 8. Mai in der Soccerhalle in Atter gedacht.

Nur für Mädchen ist dann der Konsolen-Cup am 5. April im Jugendtreff. Am 28. März und 11. April heißt es „Zurück in die 80er“ beim Hermann backen. Der Kultkuchen aus dem Jahrzehnt in dem mobiles Telefonieren nur Superreichen mit ordentlich Kraft in den Armen für das Koffertelefon vorbehalten war, pflanzt sich bis heute selbstständig fort.

Kreativ-Angebote zur Osterzeit sind jeden Montag und Mittwoch geplant, etwa die Filzwerkstatt am kommenden Montag, 25. März, am 2. sowie 8. April. Am 3. Mai werden Glückswächter aus Holz gebastelt.

Am 9. April heißt es „Jugend trifft Politik“ in der Gemeinschaftshauptschule Wersen. Alle Jugendlichen sind eingeladen, mit den Politikern der Gemeinde Lotte über die Themen zu sprechen, die ihnen wirklich wichtig sind. Damit dieses Treffen nicht zu einem enttäuschenden Blinddate wird, ist für Dienstag, 26. März, 17 bis 18.30 Uhr, ein Vortreffen im Bansen geplant. Teilnehmen können Jugendliche ab der 6. Klasse.

In den Osterferien vom 15. bis 27. April bleibt der Offene Treff geschlossen. Dafür gibt es ein eigenes Ferienprogramm. Schatzkisten marmorieren am 23. April, ein Ausflug für alle mit Spaß am Toben und Klettern ins Spielparadies Bullermeck am 24. April oder Kartfahren in Westerkappeln am 25. April sowie Lasertag in Ibbenbüren am 26. April versprechen jede Menge Action. Wer es ruhiger, aber nicht minder spaßig mag, ist beim Osterbingo am 25. April richtig im Bansen.

Infos und Anmeldung zum Osterferienprogramm bis 11. April unter ✆ 05404/5778.