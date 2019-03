Leute, die in Töpfe starren

Zurzeit herrscht Ruhe in unserer kleinen Privatbrauerei. Wie bestellt und nicht abgeholt wirken die beiden zugedeckelten Zehn-Liter-Eimer, die in einer Ecke unserer Küche stehen, und in die wir vor nur wenigen Tagen unter Anleitung von Christian Schäfer und Björn Heemann eine verheißungsvoll duftende, bräunliche Brühe abgefüllt haben. Diesen von Fachleuten als Würze bezeichneten Sud haben wir zuvor mit leidenschaftlichem Einsatz und noch mehr Geduld in der Küche der Gesamtschule in Wersen gerührt, gesiebt, gekocht und gefiltert. Zuhause haben wir die Hefe zugegeben, die nun leise aber emsig ihrer Arbeit nachgeht.

„Siehst du, wie es schäumt?“, beugt sich mein Mann mit einem breiten Grinsen über unser kleines Brau-Ensemble und verweilt noch – still in sich hinein lächelnd – ein meditatives Viertelstündchen vor den Plastikbottichen. Bierbrauen, soviel sei an dieser Stelle schon einmal festgehalten, kann glücklich machen.

Ob man auch als Laie aus Malz und Wasser, Hopfen und Hefe süffigen Gerstensaft zaubern kann, werden wir allerdings erst in etwa sechs Wochen wissen. Denn so lange dauert es, bis zunächst die Hefebakterien den Zucker zu Alkohol vergoren haben, anschließend genügend Kohlensäure für das perfekte Prickeln entstanden ist und sich schlussendlich das Aroma herausgebildet hat. Wenn in etwa vierzehn Tagen der Gärprozess beendet ist, werden wir unser Bier in – zuvor jeweils mit einem Teelöffel Zucker zur Bildung der Kohlensäure angereicherte – Bügelflaschen umfüllen, diese eine weitere Woche bei Zimmertemperatur und anschließend noch mindestens drei bis vier Wochen im kühlen Keller lagern.

Doch zu Beginn unseres Abenteuers in den brodelnden Kosmos des An-und Abmaischens, des Rastens und des Läuterns herrscht in den Eimern sämtlicher Braukursteilnehmer noch trockene Leere. Christian Schäfer und Björn Heemann, die beiden Bierexperten aus Lengerich, die seit 2010 im Nebenerwerb die „Teutoburger Brauerei“ betreiben und seit zwei Jahren ihre Erfahrungen in den Kursen der Volkshochschule weitergeben, vermitteln zünftige Zuversicht: „Wir brauen heute mit euch ein Anfängerbier, bei dem nichts schiefgehen kann“, versichert Heemann. Und Schäfer ergänzt augenzwinkernd: „Bierbrauen ist nichts anderes als flüssiges Backen.“

Ein Blick aufs Rezept zeigt, dass die Liste der Zutaten übersichtlich ist und ganz dem Reinheitsgebot entspricht: Malz, Hopfen, Hefe und Wasser. Auch die benötigte Grundausstattung setzt sich aus Gerätschaften zusammen, die in den meisten Haushalten vorhanden sein dürften oder ansonsten nicht umständlich zu beschaffen oder gar selber zu bauen sind: ein elektrischer Einkochtopf, ein Läuterbottich mit Siebvorrichtung, lebensmittelechte Eimer mit Deckel und Gärröhrchen, dazu ein Litermaß sowie Rühr- und Schöpfkelle.

Ganz der Familientradition verpflichtet, haben mein Mann und ich den alten Nahrath-Einkocher meiner Oma, Baujahr 1974 (der Kocher, nicht die Oma...), aus dem Keller geborgen, von Staub und Rost befreit - und sind gespannt, ob das betagte Schätzchen überhaupt noch in der Lage sein wird, die eingefüllten 16 Liter Wersener Leitungswasser plus neun Liter Nachguss auf die erforderliche Starttemperatur von 68 Grad zu erhitzen.

Doch von Viertelstunde zu Viertelstunde, während wir wieder und wieder das Thermometer in die Flüssigkeit tunken, schwant uns immer deutlicher: Brauen heißt Warten können. Auch den anderen Teilnehmern – Gaby und Wolfgang Amelingmeyer aus Büren, Christian Herden aus Westerkappeln und weitere Nachwuchsbrauer aus Kattenvenne und Osnabrück – ergeht es nicht besser mit ihren modernen Automaten: Sie messen, sie schütteln ihre Köpfe, sie verlagern seufzend ihr Gewicht von einem Bein auf das andere: Leute, die in Töpfe starren. Ein besonders verwegener Teilnehmer greift entschlossen zum Tauchsieder.

Unser Oldtimer ist zwar nicht der Schnellste, erweist sich jedoch als erfreulich robust: Zu fortgeschrittener Stunde und mit westfälischer Bedächtigkeit sorgt er schließlich doch noch dafür, dass sich das Malz bei konstanten 66 Grad mit dem Wasser zur Maische vermischt und sich dabei im Laufe von etwa 70 Minuten der Zucker aus dem Geschroteten löst. Schäfer und Heemann erklären danach, wie sich das Getreide („Treber“) im Läuterbottich von der Würze trennen lässt.

Als nächster Schritt wird die Würze zurück in den Einkocher gefüllt und brodelt zusammen mit dem Hopfen weitere 60 Minuten bei 100 Grad – ohne Deckel! – vor sich hin. Durch die Dampfschwaden, die in der Wersener Schulküche herum wabern und dem Raum ein magisches Harry-Potter-Hogwarts-Flair verleihen, tasten sich die Teilnehmer neugierig von Topf zu Topf und stellen dabei zufrieden fest, dass das Gebräu der anderen sich ähnlich verhält wie das im eigenen Einkocher. „Eigentlich müssten wir uns alle in sechs Wochen zum Verkosten wiedertreffen“, regt Wolfgang Amelingmeyer schmunzelnd an.

Als habe er genau auf dieses Stichwort gewartet, schleppt Christian Schäfer eine munter klimpernde Kiste heran: Denn wie besser könnte man sich die Zeit des Siedens vertreiben, als das angestrebte Produkt – das er und sein Kollege in weiser Voraussicht und bereits hübsch abgefüllt aus eigenen Beständen mitgebracht haben --schon einmal exemplarisch zu probieren und sich dabei in anregende Fachsimpeleien zu ergehen? Schließlich bleibt uns – wie könnte es anders sein – noch etliches an Zeit zu überbrücken, bevor wir die restlichen Schwebstoffe aus der Würze herausfiltern und die Würze am Ende des Brautages in die Gäreimer abfüllen können.

„Richtig spannend wird das Brauen“, plaudern die beiden Bierexperten aus dem Gärkesselchen, „wenn man genug Erfahrungen gesammelt hat, um mit den einzelnen Zutaten zu spielen.“ Geröstete Malzmischungen, Hopfensorten mit exklusiven Aromen, spezielle Bierhefen. Und natürlich lässt sich auch noch an den einzelnen Stellschrauben der verschiedenen Brauphasen drehen, sprich: die Wahl unterschiedlicher Temperaturstufen („Rasten“) sowie das Austarieren der Zeitpunkte, an denen die Zutaten zugefügt werden. Sicherlich könne man die Braukunst als Wissenschaft betreiben, sinnieren Schäfer und Heemann, vor allem gehe es doch um eines: den Spaß – und zwar sowohl an der Arbeit als auch am Ergebnis.