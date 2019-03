„Damit konnten wir dem Fahrzeugbauer den Auftrag erteilen, dass das Auto ausgebaut werden soll“, erklärte Vereinsvorsitzende Marion Müssen beim jüngsten Arbeitstreffen. 64 498,50 Euro fließen von der Landesnahverkehrsgesellschaft Hannover in das insgesamt 94 800 Euro teure Fahrzeug, den Restbetrag schießen die Gemeinden Wallenhorst (12 000 Euro) und Lotte (3000 Euro) sowie die Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück (16 125 Euro) dazu. Vom Überschuss habe der Verein einen Fahrassistenten angeschafft, berichtete Müssen weiter. Das computergestützte System liefert den Bürgerbus-Betreibern Daten wie Anzahl der verkauften Karten und unterstützt bei der Einhaltung des Fahrplans und der Streckenführung.

Den bereits im September 2018 zwischen dem Verein und dem Konzessionsgeber, der Weser-Ems-Bus GmbH (WEB), unterzeichneten Vertrag hat nun auch die Landesnahverkehrsgesellschaft in Oldenburg als Genehmigungsbehörde abgesegnet. Durch eine neue Streckenführung war eine europaweite Ausschreibung notwendig geworden. Diese erstreckt sich vom Ostenort in Rulle, Lechtingen, Wallenhorst, Hollage über den Halener Bahnhof bis zum Rathaus in Wersen und summiert sich auf insgesamt 28 Kilometer. Sechs Fahrten will der Bürgerbus im Zweistundentakt mit der frisch gebackenen Linie 515 pro Tag anbieten, gestartet wird um 7.57 Uhr am Wallenhorster Rathaus. Ein Euro soll die Fahrt mit dem Bürgerbus kosten. Die Weser-Ems-Bus GmbH begleite das ehrenamtliche Nahverkehrskonzept positiv, erklärten deren Vertreter Stephan Reich (WEB Niederlassungsleiter) und Ralf Wekenborg (Fahrdienst- und Umlaufplaner): Auf ordentlichem Niveau liegt mittlerweile auch die Anzahl der ehrenamtlichen Fahrern: 19 Personen hätten die ärztliche Gesundheitsprüfung durch einen Arbeitsmediziner bestanden, berichtete Dorothee Hoffmann vom Bürgerbus-Verein. Noch nicht geklärt ist, wo der Bus in der Nacht und am Wochenende untergestellt werden soll.

Der Verein geht davon aus, dass das Fahrzeug Ende Mai in Wallenhorst eintreffen wird. Am 7. Juni soll der Bus der Öffentlichkeit vorgestellt werden, am Dienstag, 11. Juni, erstmalig auf die Strecke gehen.