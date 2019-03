Viermal im Jahr startet ein neuer AG-Block. Eltern können zusammen mit ihren Kindern überlegen, welches Angebot ihnen zusagt und sie dann für zwei AGs anmelden. Wer keinen Wunsch-Platz bekommen hat, steht für das nächste Mal auf der Warteliste.

Bis auf „Singen, Tanzen, Bewegung“ und „Theater“ gehören fünf Termine zu einer AG, die beiden anderen dauern zehn Stunden. Der Montag ist das ganze Jahr über dem Sport für alle Klassen gewidmet. „Ulla-Sport nennen die Kinder diesen Nachmittag, denn Übungsleiterin Ulla Kollars turnt und spielt in der Sporthalle mit den begeisterten Schülern“, erklärt OGS-Leiterin Olga Kreuzer lachend.

Dienstags wiederholen sich einige AGs aus den vorherigen Blöcken oder werden durch neue ergänzt: Schatztruhen aus Holzkisten und Bilderrahmen basteln, Experimente zum Beispiel mit Farben, Luft, Eis und sogar mit Backpulver. „Die Kinder haben ganz große Augen gemacht, als sie einen Backpulver-Vulkan gezaubert haben“, berichtet die OGS-Leiterin. Weiterhin zählen Filzen, Gips gießen, Improvisation und Theater zum Angebot.

„In der Traumstunde am Mittwoch werden im gemütlich warmen Raum Matten ausgelegt, und die Kinder beginnen die ruhige Stunde mit einer gegenseitigen Entspannungsmassage. Sie schließen die Augen und genießen eine Geschichte zum Träumen. Anschließend malen sie, was sie in der Geschichte gehört haben. Es ist schon passiert, dass jemand eingeschlafen ist“, verrät Olga Kreuzer.

An diesem Tag kreieren die Kinder kleine Kunstwerke in der Quadratologie- AG oder stellen in der Back-AG Bruchschokolade her. Vanessa gab der leckeren Masse unter dem Nudelholz den Namen „Wild gewordene Schokolade“. Pizza, Brot und Kuchen lernen die Mädchen und Jungen ebenfalls zu backen. Sehr beliebt sei der „Ratz-Fatz-Betreuungskuchen“ mit Äpfeln.

In der Turnhalle bietet Jonas Gewohn, der an der Regenbogenschule ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, den Schülern der 3. und 4. Klassen einen Selbstverteidigungskurs an. „Die Griffe klappen schon ganz gut, nur etwas lauter schreien dürften einige ruhig!“, meint er.

Im Mai beginnt nach der langen Winterpause wieder die beliebte Gartensaison im Schulgarten. Da haben die Kinder sich viel vorgenommen: süße Erdbeeren, dicke Bohnen und Kartoffeln, würzige Radieschen, knackige Kohlrabis und Kürbisse, Zucchini und leuchtende Sommerblumen wollen sie säen und pflanzen. Die Erde ist teilweise schon vorbereitet und mit wertvollem Pferdemist gedüngt.

Im Herbst wurden große Elche, zu Weihnachten Schneemänner in der begehrten Laubsäge-AG ausgeschnitten, jetzt sind schmunzelnde Osterhasen an der Reihe. Ab Mai sägen sechs Mädel und Jungen sechs Sommerkühe. Die beliebte Backstunde läuft an diesem Tag ein weiteres Mal für eine andere Gruppe. Außerdem werden die Schüler mit Informatik vertraut gemacht.

Am Freitag geht’s wieder sportlich rund: Die Hip Hop- und Akrobatik-Gruppen üben genauso wie die „Drums alive“ schon ganz fleißig in der Sporthalle für die OGS-Abschlussfeier am 5. Juli. Dort können wie jedes Jahr die Eltern und oft auch Großeltern bewundern, was ihre Kinder im Laufe des Schuljahres alles so gemacht haben.