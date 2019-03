Klimaschutz im Kleinen

Das Geld stammt laut Pressemitteilung aus dem Förderprogramm „Fit für die Zukunft“. Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Vahrenkamp überreichte nun einen entsprechenden Scheck.

Peter Vahrenkamp würdigte den Einsatz der Vereine, Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen in Lotte für den Klimaschutz. „Mit dem Lotter Gartenmarkt geben Sie den Menschen ganz konkrete Tipps, wie sie sich vor ihrer eigenen Haustür für Artenvielfalt und Klimaschutz einsetzen können“, lobte er. Für die SWTL sei der Gartenmarkt ein Paradebeispiel für das, was Menschen in ihrer Region bewegen können.

Stellvertretend für das Organisationsteam nahmen Klimaschutzmanager Marc-Philipp Nicolay und Wirtschaftsförderin Joana Watermeyer den symbolischen Scheck in Empfang. „Unser Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, durch naturnahes Gärtnern zum Erhalt der heimischen Artenvielfalt beizutragen“, sagte Marc-Philipp Nicolay. So bilden Blumenwiesen einen hervorragenden Gegenpol zu dem Trend, Vorgärten in Steinlandschaften zu verwandeln.

Joana Watermeyer freute sich: „Wir rechnen mit bis zu 40 Ausstellern und Teilnehmern. Damit ist die Resonanz noch einmal größer als im vergangenen Jahr.“ Neben vielen Infos bieten Vereine und Privatpersonen viele Mitmachaktionen an. „In einem Workshop können Kinder Samenbomben für kleine Blühflächen selber machen, die Kindergärten verteilen Sonnenblumensamen und bauen Insekten- und Vogelhäuschen, in einer anderen Aktion geht es um das Anlegen von Hochbeeten“, erläuterte Watermeyer.