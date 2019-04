Alte Bilder wecken lebendige Erinnerungen

Rund 60 Siedler haben an der Mitgliederversammlung der Bürener Siedlergemeinschaft in der Elly-Heuss-Begegnungsstätte teilgenommen. Nach einem Bildervortrag zum Thema „Die Entwicklung Bürens“ von Reinhard Fischer genossen sie das gemütliche Grünkohlessen. Grußworte sprachen die Vorsitzende Rita Beimdiek , Bürgermeister Rainer Lammers und Reinhard Kruithoff, Vorsitzender der Kreisgruppe Osnabrück.

Mit Zuschüssen für ihren Verein könnten auch die Bürener Siedler rechnen, betonte Lammers. Er freue sich schon auf das traditionelle Maibaum aufstellen am letzten Apriltag im Freizeitzeitpark, den der Bauhof dann sehr schön vorbereitet habe - auch für den Gartenmarkt am 27. April. Kruithoff informierte, Delfzijl sei Ziel des Tagesausflugs der Kreisgruppe, wahrscheinlich am 24. August..

Rita Beimdiek verlas den Geschäftsbericht 2018. Am 31. Dezember zählte der Verein 128 Mitglieder. Die Vorsitzende dankte den fleißigen Helfern für ihren großen Einsatz, der viele Euro in die Siedlerkasse fließen ließ.

Wer für die Gartenarbeit noch einen Vertikutierer brauche, könne ihn bei der Siedlergemeinschaft gegen einen kleinen Obolus ausleihen.

Einen erfreulichen finanziellen Überschuss gab Kassenwartin Brigitte Mertinkat bekannt. Kasse geprüft, Vorstand einstimmig entlastet, die freiwillig gemeldeten Delegierten für den Kreisgruppentag am 13. April bestätigt: Marlies Bischofs sowie Christa und Wolfgang Lorenz. Rita Beimdiek gab bekannt, dass sich die Siedlergemeinschaft Atter aufgelöst habe, und sechs Mitglieder nun zu den Bürenern kommen.

Rainer Lammers und Rita Beimdiek ehrten Annette und Udo Grübener, Ilona Guhe und Gabriele Andes für 25-jährige, sowie Inge und Christoph Steffan, Christa und Wolfgang Lorenz, Heike und Lothar Schubbert, Franz und Helga Lüger, Gisela Teschke-Hebenbrock für 30-jährige Mitgliedschaft. Seit 40 Jahren sind Paul und Waltraud Kramer, Helmut und Renate Rahe sowie Cornelia Lengfeld-Kekic im Siedlerbund. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Ines Leber und Ingeborg Jakisch und für 60 Jahre Liselotte Andrees ausgezeichnet.

Reinhard Fischer hätte noch viel Zeit mehr für seinen Bildervortrag über die Entwicklung Bürens gebrauchen können. Da das Interesse sehr groß war, wird überlegt, einen weiteren Termin für einen ausführlichen Vortrag einzuplanen.

Fischer zeigte viele alte Fotos aus den Anfängen Bürens: Geschäfte, die erste kleine Sparkasse, die Tankstelle, an der man auf eine Leiter stieg, um die Spritpreise zu ändern Bürens dritten Kalkofen von 1933/1934. Er überraschte mit Fotos in schwarz-weiß und farbig von Bürgern, an die sich viele Siedler noch erinnern konnten - zum Beispiel Schuhmachermeister Franz Lidzba, Dr. Adolf Lördemann, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Wersen-Büren oder Frieda Lammers in ihrem Lebensmittelgeschäft.

Fischer berichtete über ländlich-bäuerlichen Strukturen mit Heuerbetrieben, Fremdarbeiter und „Selbstversorgerkuh und Kuhkasse“, über gegenseitige Unterstützung, Sterbekasse und Bekanntmachungen von Haus zu Haus in „Bauernsprache“. Die Siedler würden sich bestimmt über eine Fortsetzung des spannenden Vortrages freuen.