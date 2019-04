Sport und Bewegung fördern Kreativität

Der Kreis Steinfurt hat es angeschoben und motivierte auch die drei Grundschule in der Gemeinde Lotte, vor rund zwei Jahren die Zertifikate als SchuB (Schule und Bewegung) zu erhalten. Nun sind alle drei Bildungsstätten rezertifiziert und erhielten als Anerkennung je 100 Euro.

An allen Lotter Grundschulen wird seit vielen Jahren das Lernen gefördert durch Bewegung in Unterricht und Sport. So wird die motorische, soziale, emotionale, psychische und kognitive Entwicklung nachhaltig unterstützt.

Daher ließen sich die drei 2016 als SchuB-Schule zertifizieren. Die Rezertifizierung war die logische Folge. Eine Anforderung war, nach zwei Jahren mindestens einen der insgesamt elf Bausteine erweitert und verändert zu haben. „Wir haben daraufhin an unserer Schule das Völkerballturnier ins Leben gerufen, was bei den Kindern gut angekommen ist. Das werden wir in diesem Jahr wieder ausrichten“, berichtete Sportlehrerin Inga Kater .

Denkbar ist, dass eine Aktion aller Lotter Grundschulen draus wird, die in einem Wettbewerb Konzentration, Koordination und Bewegung mit dem Sportgerät Ball vereint - wohl am 8. Juli.. „Von den anderen Schulen ist mir bereits großes Interesse signalisiert worden mitzumachen“, sagte die kommissarische Schulleiterin Magdalena Dassau zuversichtlich.

Für die Schule in Alt-Lotte nahm der Förderverein das Geld von der Kreissparkasse Steinfurt in Empfang. „Wir haben noch etwas draufgelegt und 20 weiche Bälle für den Schulsport gekauft“, berichtete die Vorsitzende Nadja Erkes. Ein Vereinsziel sei es, auch mit Sport die Gemeinschaft zu fördern. Das gelinge am besten mithilfe von Sport und Musik. „Der Bedarf war da. Die alten Bälle hätten eh ausgetauscht werden müssen“, erklärte Inga Kater.

Die drei Frauen freuten sich über die Begeisterung der Schüler, mit denen sie, die neuen Bälle an den Füßen, durch die Turnhalle tobten. Insgesamt 55mal verteilte der Kreis auch Beutel mit einigen Geräten, die Fliegenklatschen ähneln, und mit Luftballons. „Mit den Klatschen kann man gut Luftballons treiben. Das ist für die jungen Schüler eine beliebte Koordinationsübung. Die Ballons bewegen sich langsam und sind mit einem verlängerten Arm gut zu dirigieren“, beschrieb die Sportlehrerin die Übung.

Die SchuB-Aktion des Steinfurter Ausschusses für Schulsport (AfS) ist NRW-weit einmalig. Beim ersten Durchgang erhielten 49 von 78 Grundschulen die Auszeichnung. Bei Runde zwei kamen vier neue hinzu, immerhin 38 ließen sich rezertifizieren. „Das ist ein einmaliges Ergebnis, was von der Landesregierung auch als ein vorbildliches Projekt anerkannt wird“, betonte AfS-Leiter und Schulamtsdirektor Andreas Frede bei der Überreichung der Zertifikate.

In einer Pressemitteilung des Kreises Steinfurt heißt es weiter: „Die Schub-Initiative ist eine logische Anknüpfung an die Auszeichnung der Bewegungskindergärten durch den Steinfurter Kreissportbund. Elf Qualitätsmerkmale müssen die Grundschulen für die zweijährige Zertifizierung erfüllen. Die Aktivitäten der Grundschulen werden auch von außen durch Sponsoren gewürdigt. So erhalten alle ausgezeichneten Schulen eine durch die Sparkassen im Kreis gesponserte Schubkarre mit Bewegungsmaterialien für die Pausen, einen Scheck für die Anschaffung zusätzlicher Spiel- und Sportgeräte sowie das Zertifizierungsschild mit Urkunde.“

Für die 38 rezertifizierten Schulen heißt es nun, den Schub aufzunehmen, sich weiterzuentwickeln und in erst drei Jahren erneut die Unterlagen beim Kreis Steinfurt einzureichen für die Re-Rezertifizierung.