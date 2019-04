Wenn der Reichtum zum Fluch wird

Wir surfen bequem im Netz und sie schuften dafür: Eine bitterarme Bevölkerung, von Kinderarbeit, Warlords und Korruption geplagt. Gleichzeitig ist die Demokratische Republik Kongo eines der reichsten Länder der Welt. Wie das sein kann, erläuterte Pfarrer Jean Gottfried Mutombo in seinem Vortrag „Rohstoffe im Kongo: Segen oder Fluch?“ im Dienstagstalk im Gemeindehaus Arche in Lotte.

Erst Rohstoffe wie Kobalt, Coltan oder Lithium machen moderne Elektronik möglich. Im Herzen Afrikas gelegen, hat der Kongo davon gigantische Mengen. Etwa 60 Prozent des weltweit genutzten Kobalts kommt daher. Der Reichtum des Landes würde leicht ausreichen, um daraus ein afrikanisches Dubai zu machen. Dennoch ist die Bevölkerung verarmt und schlimmsten Menschenrechtsverletzungen ausgeliefert. Kinder arbeiten in Bergwerken, kämpfen als Soldaten und sterben an Unterernährung, erläuterte der Referent die aktuelle Lage. Wie passt der große Reichtum mit der furchtbaren Lebenssituation der Kongolesen zusammen?

Der große Rohstoffschatz weckte früh Begehrlichkeiten. Schon

Mit einem Geschenk bedankte sich Pastor Detlef Salomo bei Jean Gottfried Mutombo für dessen Vortrag zur Situation im Kongo. Foto: Michael Goran

1885 stand die dort lebenden Menschen dem belgischen König Leopold II rechtlos gegenüber, der den Kongo als Privatbesitz ansah und Kautschuk und Arbeiter besonders grausam ausbeuten ließ. 1960 wurde das Land unabhängig – Hoffnungsträger Patrice Lumumba wurde ein Jahr später ermordet. 1965 gelangte Joseph Mobutu an die Macht und schuf eine korrupte Diktatur. „Heute existieren mehr als 120 bewaffnete Gruppen im Kongo und verkaufen die Bodenschätze in die ganze Welt“, berichtete Mutombo. Kinder sind dabei begehrte Arbeitskräfte, die mit primitivsten Mitteln schuften müssen. „Kinder kosten nicht viel Geld“, sagte Mutombo. „Sie sind klein und können in engen Stollen eingesetzt werden. Laut Unicef gibt es dort 40 000 Kinderarbeiter.“

Ein anderer Aspekt sei die radikale Umweltzerstörung. Das Land besitzt gewaltige Urwälder und gilt als zweite Lunge der Welt. Diese stehen dem Rohstoffgewinn im Weg. Mutombos Berichte zeugten von der Inhaftierung von Anwohnern, die es wagten gegen die Umweltverschmutzung internationaler Firmen aufzubegehren. „Die Rohstoffe machen das Land attraktiv, alle wollen etwas davon. Es gibt sehr große Lobbys.“ Pfarrer Mutombo sieht eine Chance in der Ökumene. So wurden Anlaufstellen geschaffen und die Kirchen wurden zu Anwälten der Menschenrechte.Europa Teil des Problems

Die Frage ob man dem Kongo helfen würde, wenn man in Deutschland ein E-Auto kaufen würde, musste Mutombo mit „Nein“ beantworten. „Europa ist Teil des Problems“, sagte Mutombo. Eine erhöhte Nachfrage an E-Mobilität sorge für einen noch gnadenloseren Rohstoffabbau. Der Pfarrer setzt sich deswegen für Recycling von alten Handys ein. Darin stecken wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden könnten, anstatt sie aus dem Kongo zu beziehen. Laut Mutombo sind Gesetze nötig, die Firmen verpflichten Verantwortung für Menschenrechte und soziale Kriterien zu übernehmen. Mutombo sieht die Zukunft des Kongo ambivalent und doch hoffnungsvoll. Er begleitet Programme wie „Gitarre gegen Gewehr“, um ehemalige Kindersoldaten zurück in die Schule zu bringen.