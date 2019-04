Einmischen und mitreden

Petra Tepe , allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Rainer Lammers, empfing als Gastgeberin im Rathaus zur Vorbesprechung Kreisjugendpfleger Ludger Vorndieck , Gemeindejugendpfleger Ulla Tschauder und Robert Budde. Belana Walter und Matthias Greiwe gehörten wie Abdul Akar zur jüngeren Generation. „Provinzheld“ Akar hat sich intensiv im Projekt „Provinzhelden“ auf Gespräche mit Politikern vorbereitet.

Die Jugendlichen seien bereit zum Dialog und die Politiker begeistert über das Interesse der jungen Bürger, betonte Petra Tepe. Der Beteiligungsprozess, der seit anderthalb Jahren läuft, soll fortgesetzt werden, das Gespräch mit Politik intensiviert und Beteiligungsformate nachhaltig gesichert werden. Ziele könnten zum Beispiel ein Jugendrat oder Beteiligung in Ausschusssitzungen sein, schlug Ludger Vorndieck vor: „Aus der Begeisterung heraus sollen jetzt Ideen entstehen, wie man Politik mitgestalten kann.“

Am Dienstag, 9. April, von 17 bis 20 Uhr, beginnt der interessant gestaltete, offene Dialog im Forum der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln. „Fünf Themen werden in kleinen Gruppen im Wechsel besprochen“, informierte der Kreisjugendpfleger. Es geht um Müll an öffentlichen Plätzen, achtloses Wegwerfen, darauf aufmerksam machen, sensibilisieren und Alternativen suchen beim Thema „Müllverschmutzung/Umwelt“.

Diskussionen um die Nutzung öffentlicher Plätze sollen angeregt werden am Tisch „Orte im öffentlichen Raum, Sicherheit, angstfreie Räume/Orte“. Wie sind die Meinungen der jungen Leute zum Thema „Mobilität/Situation Schulbusse“, wenn es um die eingeschränkte Mobilität in Lotte geht, besonders an Wochenenden und Randzeiten? Haben sie Verbesserungsvorschläge?

„Eine Menge los in Lotte - Aber keiner weiß es…“ sowie „Mitwirkung, Mitgestaltung, Einmischen, mitmischen, aufmischen“ lauten das vierte das fünfte Thema. Manche wissen nicht Bescheid über Angebote in Lotte, der Region und sogar Europa. „Gibt es weitere Wünsche für andere Angebote in Lotte, und wie kann man die Vielfalt besser präsentieren und darüber informieren“, darüber kann an diesem Thementisch beraten werden. Etwa 15 bis 20 Minuten sind zu den Themen geplant.

Es werden eine Auszeit und eine Chillecke angeboten, die für weitere spontane Diskussionsthemen genutzt werden können. In eine Ideenbox können Vorschläge eingeworfen werden. Fotos von sich mit witzigen oder ernsten Kommentaren können die Teilnehmer selbst machen und gestalten. In der „Halbzeit“ werden Snacks angeboten.

Vorndieck betonte, dass nach den Diskussionen die Ergebnisse zusammengefasst und festgehalten und an Politik und Verwaltung übergeben werden sollen für die Fortsetzung des Prozesses mit der Aufforderung : „Jetzt seid Ihr am Ball und könnt in den Ausschüssen über die Themen beraten.“ Die Entwicklung der Jugendarbeit werde somit ein fester Baustein im Entwicklungsprozess bis 2025, hob Petra Tepe hervor.

Es wird eine Premiere im Kreis Steinfurt sein, dieser besondere Zukunfts-Dialog zwischen Jugendlichen, Politikern und Verwaltungsmitarbeitern. Noch attraktiver wird die Veranstaltung durch Hauptmoderator Felix van Beuse, selbstständiger Regisseur, Conférencier und Musikproduzent (Schwerpunkt Rap). Sein Videos aus der Region sind zu sehen in YouTube: „Lotte 2020 - Zukunftsvision der Jugendlichen“ und „Provinzhelden - Wie alles begann“.