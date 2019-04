Blühwiesen statt Steinwüsten

Ursula Wilm-Chemnitz, Umweltbeauftragte in der Gemeindeverwaltung, hält Verbote wie in einigen anderen Kommunen des Nachbarlandes Niedersachsen bereits beschlossen für nicht zielführend. Sie habe mit ihrer Kollegin Margarete Lersch aus dem Bauamt die Diskussion und die Berichte darüber in den Medien genau verfolgt.

Die möglichen Hebel in der Bauleitplanung, nämlich über die Anrechnung als Versiegelungsfläche oder über Gestaltungsvorschriften, sind in ihren Augen nicht unproblematisch: „Dann muss man auch sagen, wer das kontrolliert und welche Konsequenzen das hat,“ gibt sie zu bedenken,

Schließlich greife man mit Verboten auch in Eigentumsrechte ein. „Ich persönlich bin der Meinung, man muss das zu Ende denken. Versiegelung ist ziemlich gut definiert. Aber es krankt an der Überprüfung: Wie soll ich durch bloßen Augenschein wissen, ob unter dem Kiesbett Folie liegt oder ob es durchlässig ist?“, sagt sie und betont: „Aufsichtsbehörde ist eigentlich der Kreis.“ Die Gemeinde jedenfalls hat keine personellen Kapazitäten dafür.

Über den Gartenmarkt, der am 27. April zum zweiten Mal stattfindet - diesmal an der Elly-Heuss-Begegnungstätte in Büren –, versuche die Gemeinde, fürs Entsiegeln von Grundstücksflächen und für eine naturnahe, für Bienen, Insekten und Vögel attraktive Gartengestaltung zu werben.

Ganz ähnlich sieht das FDP-Fraktionschef Friedhelm Pösse. Er hält Verbote für „überzogen“ und setzt „auf Freiwilligkeit und gesunden Menschenverstand“. Dem Wunsch vieler Kiesgarten-Anleger nach möglichst wenig Pflegeaufwand bringt er Verständnis entgegen: „Mit der Gartenpflege ist das bei älteren Leuten nicht so einfach.“

Das Argument, das Steinwüsten weniger Arbeit machten, lässt Bauamtsmitarbeiterin Lersch nicht gelten und verweist auf Flugsaat und Laubfall: „Das stimmt nicht. Nach zwei, drei Jahren hat sich auch im Schotterbeet Substrat gebildet“, erklärt sie und meint: „Das ist einfach ein Modetrend.“

Baurechtlich gebe es leider keine Möglichkeit, „im Bestand was zu machen“. Für zukünftige Baugebiete seien aber Gestaltungsvorschriften denkbar. Die politische Diskussion darüber stehe aber ganz am Anfang.

„Wir machen schon viele bienenfreundlche Sachen“, sagt CDU-Fraktionschef Werner Schwentker und betont: „Ich habe persönlich eine Aversion gegen Steingärten.“ Grundsätzlich hält er es für „eine gute Idee, die Vorgartengestaltung in die Festsetzungen für neue Baugebiete aufzunehmen“. Aber: „Besser ist es, mit den Landwirten Blühstreifen und -wiesen anzulegen“, meint Schwentker.

„Wir diskutieren das gerade“, berichtet Grünen-Fraktionsvorsitzender Dieter Hörnschemeyer. Klärungsbedarf sei da, denn alles, was die Baumärkte anböten, werde auch verbaut. Ein paar Gestaltungsvorschriften könne man machen. Doch die Umsetzung sei schwierig.

Der Grünen-Fraktionschef hebt die Vorbildfunktion der Kommune(n) hervor. Zum Argument der Pflegeleichtigkeit sagt er, die könne man auch mit „ganz normalem Rasen“ erreichen. „Natürlich hätten wir gerne naturnahe Gärten, aber auf alle Fälle freiwillig“, ist seine Meinung. In der Fraktion gebe es aber auch andere Positionen.

„Wir haben gerade in unserer Vorstandssitzung gesagt, dass es Thema sein muss für künftige Bebauungspläne“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Giebel dazu. Es gelte, der „doch sehr eintönigen Vorgartengestaltung in manchen Wohngebieten“ entgegenzuwirken, die ja die Bemühungen der Gemeinde um insektenfreundliche Blühflächen konterkariere. So habe man im zuständigen Ausschuss auch schon angesprochen, dass mehr Regelungen erforderlich seien, um zum Beispiel hohe graue Plastikflechtzäune zu verhindern.

Im neuen Baugebiet Boyersweg in Alt-Lotte seien „lebende Begrenzungen“ der doch recht kleinen Grundstücke zur Straße hin festgesetzt, allerdings keine Gestaltungsvorschriften für die Vorgärten. Da hier das Verfahren bereits laufe, sei hier der Zug abgefahren, wolle man nicht wieder ganz vorn vorn anfangen. „Aber wir wollen uns für weitere, zukünftige Baugebiete in den Gestaltungssatzungen damit beschäftigen“, kündigt der SPD-Fraktionschef an.