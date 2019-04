Im Extra in Ibbenbüren wird am Samstag, 20. April, das Feierwerk zum Sausalitos-Club mit Raggaeton, Dancehall- und Latinmusic bei der Sausalitos Night gefeiert. Einen Abend später wird im Extra unter dem Motto „Ei like XXL“ gefeiert.

In Osnabrück im Alando gibt es am Samstag „Wilde Ostern “ mit „heißen Hasen und kühlen Drinks“. Am Sonntag, 21. April, ist die „Tequila Night“ im Alando.

Im Index in Schüttorf beginnt das Osterwochenende am Freitag mit Mero live on stage. Einlass ist ab 16 Jahren mit Jugendschutzformular. Am Samstag, 20. April, hat jeder, der mit Sneakern zum Index kommt, bis 0 Uhr freien Eintritt. In der Clubdis­co ist Hansie zu Gast, und in der Mainhall tritt Lady Bee auf. Am Sonntag, 21. April, ist viel los im Index. In der Clubdisco wird bei der „Old Skool“ Party das Beste von Hip-Hop, R’n’B und Dancehallmusic der vergangenen 20 Jahre gespielt. Im Tender-Club ist DJ Ocee bei der „90s & 2000 Party“ zu Gast. Und im Sommergarten warten ein Swimming Pool und eine Free-Climbing-Wall auf die Gäste.

Das ganze Wochenende bietet das Index außerdem einen Party-Bus, der Feierlustige von Ibbenbüren über Rheine nach Schüttorf fährt.