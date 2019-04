„Stellen Sie sich vor, Sie seien fremd“

Annette Salomo , Ehefrau des evangelischen Pastors in Alt-Lotte, stellte die Hauptvorlage der evangelischen Kirche von Westfalen zum Thema „Kirche und Migration“ im Abendkreis der Frauenhilfe vor.

Die Referentin selbst ist Synodale der Landessynode. Diese hatte 2018 die Hauptvorlage beschlossen mit dem Ziel, den Gemeinden positive Anregungen für die Arbeit mit Migranten zu geben. Im Mittelpunkt steht dabei die Bibelstelle „Ich bin fremd gewesen, und ihr habt mich aufgenommen.“

Die Sprache der Hauptvorlage, in der zum Beispiel Annette Kurschus als Präses der Landeskirche im Vorwort Sätze formuliert wie: „Dass in den Herausforderungen der Fremdheit Christus selbst begegnet, ist leise Ahnung, kräftige Provokation und tiefe Verheißung zugleich,“ machte es der Referentin Salomo nicht leicht, das Anliegen verständlich zu machen. Und doch fand sie ein Mittel, die Zuhörerinnen für eine Diskussion zu gewinnen, als sie einfach fragte: „Wie ist es für Sie, wenn Sie irgendwo fremd sind?“

Da erzählte eine Frau, wie sie nach dem Krieg als Kind mit ihrer Mutter einer Familie zugewiesen wurde und gar nicht willkommen war. „Immer, wenn etwas auf dem Bauernhof verschwand, wurden automatisch die Flüchtlinge verdächtigt,“ berichtete sie von eigenen Erinnerungen.

„Selbst in der heutigen Zeit, als ich aus dem Ruhrgebiet nach Lotte gezogen bin,“ wurde ich jahrelang als „die Zugezogene“ betrachtet,“ erzählte eine weitere Frau. So versuchte die Gruppe herauszufinden, wie man sich als Fremder fühlt, nämlich ängstlich, verunsichert und oft mit dem Bedürfnis, sich am besten ganz zurückzuziehen.

„Wie muss man sich dann erst fühlen, wenn man zusätzlich Erfahrungen von Krieg, Verfolgung und existenzieller Vernichtung hinter sich hat?,“ fragte Annette Salomo in die Runde.

Und plötzlich wurden die manchmal komplizierten Sätze der Hauptvorlage ziemlich handfest diskutiert. So zum Beispiel bei der Frage: „Was können wir als Gemeinde für und mit den Flüchtlingen tun?“

Es stellte sich heraus, dass viele Teilnehmerinnen schon aktiv waren. Jemand hatte an einem internationalen Kochkurs teilgenommen und fand es bereichernd, etwa kurdische Speisen kennen zu lernen. Jemand anderes hatte einen Tanzkurs belegt, um Tänze aus anderen Kulturen zu erleben.

Die Kirchengemeinde Lotte geht bei der Wohnungsvermittlung mit gutem Beispiel voran: Sie vermietet eigenen Wohnraum der Kirchengemeinde an Migranten oder bot in der Vergangenheit ein offenes internationales Café an. So wurde die Hauptvorlage zum Thema Migration für alle greifbar.

Mit Kurzfilmen, Comics, aber auch vielen Hintergrundinformationen werden die Besucher der Internetseite angeregt, sich mit dem Thema Migration zu beschäftigen.