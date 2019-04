Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Nun warten alle Beteiligten darauf, am Samstag, 27. April, ihre Stände für den zweiten Lotter Gartenmarkt rund um die Elly-Heuss-Begegnungsstätte im Bürener Bürgerpark aufzubauen. Thema: Insektenfreundlicher Garten. 29 Einzelpersonen, Vereine und Institutionen beteiligen sich an der Veranstaltung. Zeit zum Plaudern gibt es in der Cafeteria des SV Büren 2010 in der Begegnungsstätte. Auch die beiden Verteilerkästen, die sonst grau im Park standen, ziehen nun die Blicke an. Zu sehen sind der Baum des Jahres 2019, die Flatterulme, der Vogel des Jahres 2019, die Feldlerche, der Schachbrettfalter als Schmetterling des Jahres 2019 und das Insekt des Jahres 2019, die Rostrote Mauerbiene. Wer von Stand zu Stand schlendert und von Aktion zu Aktion, kann die vier Motive finden. Was was ist, hat Künstler Sebastian Rolf zu seinen Motiven draufgeschrieben. Stände mit Speisen und Getränken sind vor Ort, ebenso Unterhaltsames für alle Generationen mit Clown Tonto, Pluto Kempers Jazzformation, Theater Klitze­klein und Thekla Hasselkuß. Wer die anderen kennenlernen möchte, sollte sich Zeit mitbringen für die Vielzahl der Workshops, Vorträge, Infostände und Ausstellungen.

Das Programm : 11 Uhr, Eröffnung; 11.30 Uhr, Vortrag „Artenvielfalt und Anlage von Blühflächen im Garten“; 11.30 und 14 Uhr, Märchenhafte Schatzsuche; 13 und 16 Uhr, Rückenfit im Garten; 13.30 und 16.30 Uhr, Schnittvorführung an Obstgehölzen; 14 Uhr, „Vortrag „Bienenfreundlich gärtnern“; 15.30 Uhr, Kindertheater „Frau Pfefferminz bekommt Besuch“.