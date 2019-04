Eine bange Zeit, in der die drei Anwärter auf die Königswürde beim Königsschießen hart gegeneinander kämpften. Dem Wettbewerb hatten sich Marc Bunten, Lothar Jäkel und Bernhard Eitmann in diesem Jahr gestellt. Dann, um 13 Minuten vor Neun gelang Eitmann der siegreiche Schuss und der Adler ward gerupft.

Ele Klein und Nils Gather hatten den Schießwettbewerb akribisch verfolgt, damit alles mit rechten Dingen zuging. Mit einem Ergebnis vor Neun Uhr lagen die drei Kandidaten aber gut im Rennen. Ele Klein nannte den goldenen Schuss einen frühen Siegtreffer für die Königswürde. In anderen Jahren dauerte das Schießen oft fast eine Stunde länger. Der scheidende König Carsten Brockmeyer musste anschließend seine Königskette an seinen Nachfolger, Bernhard I. , abgeben, der sich dann mit seinem Hofstaat, der Königin Sigrid und den beiden Adjutantinnen Karin Wiggers und Angelika Bunten den Halener Schützenbrüdern und -schwestern präsentierte.

Die beiden Adjutanten sind erkrankt. Bernhard I. hofft aber, dass sie bis zum Schützenfest vom 17. bis 19. Mai wieder fit sind. Die drei tollen Tage starten am Freitag (17. Mai) mit einer Euro-Party. Am Samstag steht nachmittags das Kinderkönigsschießen auf dem Programm. Abends ist der feierliche Königsball. Das Fest endet dann am Sonntag mit dem Ausholen des Königs und anschließendem Festumzug durch Halen.