Wanderrastplatz kommt gut an

Nachbarn feiern erstmals unterm Maibaum am Lindenhof

Lotte-Wersen -

Es brauchte einige starke Männer, dann stand am 30. April der erste Maibaum der Nachbarschaft an der Straße Wersener Holz/Lindenhof. Gleichzeitig feierte die gesellige Gruppe erstmals an und bei Tisch und Bänken des Premiumwanderweges „Sloopsteener Seenrunde“.