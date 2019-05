Wie Margarete Lersch vom Bauamt auf Anfrage bestätigte, machen die Pläne für die Fläche nördlich des Schoppenbuschs in Büren bereits die Runde in den Gesprächen vieler Bürger. Viele Neues gebe es jedoch nicht zu berichten, da insbesondere die Verhandlungen für ein Grundstück am Rand der Fläche, das ursprünglich für den Neubau des jetzt provisorisch am Hohen Esch in Wersen untergebrachten CJD-Kindergartens angedacht war, noch laufen. „Das ist noch nicht spruchreif“, sagte Lersch.

Die Gemeinde habe aber noch ein anderes Grundstück im Visier. Das liege ebenfalls in Büren und sei auch geeignet für den Kindergartenbau. Über den Ankauf zu verhandeln sei jedoch Sache des Eigentümers und des Kindergartenträgers CJD (Christliches Jugendorfwerk Deutschland).

Den größten Teil des Areals nördlich des Schoppenbuschs „wollen wir als Gemeinde komplett erwerben, um es als Wohnbaufläche zu entwickeln“, berichtete sie und unterstrich: „Wenn wir das selber in der Hand haben, sind wir auch in der Lage, die Aufteilung zu bestimmen.“

Neben Einfamilienhäusern wolle man dort auch den Bau von Reihenhäusern „fürs kleinere Budget“, barrierefreien Wohnungen für ältere Paare und Einzelpersonen und sozialen Wohnungsbau etwa für Alleinerziehende und weniger gut verdienende Bürger ermöglichen: „Für diese Bevölkerungsgruppen gibt es viel zu wenig. Da sind wir in der Pflicht, auch für diese Bürger etwas zu schaffen“, erklärte sie.

Die Bauamtsmitarbeiterin verwies darauf, dass gerade in Büren, aber nicht nur dort, viele ältere Menschen gerne aus einem zu groß gewordenen Einfamilienhaus mit Garten in eine bequeme, pflegeleichte und barrierefreie kleine Wohnung ziehen würden. Andererseits suchten viele Familien mit Durchschnittsverdienst oder Alleinerziehende mit wegen Teilzeitbeschäftigung nur geringem Einkommen bezahlbare Häuser und Wohnungen, die trotzdem genug Platz und ein angenehmes, grünes Umfeld bieten.

Deshalb ist Lotte wie berichtet im vergangenen Jahr der Landesgesellschaft NRW-Urban beigetreten, mit deren Hilfe das Wohnbauflächenkonzept für die gesamte Gemeinde weiterentwickelt wird. Sobald es konkrete Ergebnisse und Planungen gibt, werden diese in den zuständigen Gremien - in diesem Fall dem Bau- und Planungsausschuss des Rates - vorgestellt und diskutiert.

Diese Sitzungen sind in der Regel öffentlich; interessierte Bürger können sich zu den Punkten auf der jeweiligen Tagesordnung in einer so genannten Einwohnerfragestunde äußern und Fragen stellen. Sobald der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschließt, beginnt zudem ein öffentliches Beteiligungsverfahren, in dem nicht nur Fachbehörden, sondern auch Bürger Anregungen und Bedenken vorbringen können.