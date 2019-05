In der Nacht zum Donnerstag waren in Wersen Einbrecher unterwegs. Der oder die Täter brachen nach Polizeiangaben zwischen 22 und 7 Uhr auf einem Grundstück an der Straße „An der Dorfkirche“ die Tür zu einem Lagerraum auf, wobei sie geringe Sachschäden anrichteten. Nachdem sie das Schloss zweier aneinander geketteter Räder geknackt hatten, entwendeten sie ein blau-graues Pedelec der Marke Morrison. Am Tatort konnten die Beamten ein älteres Fahrrad sicherstellen, mit dem ein Dieb zu dem Areal gefahren sein könnte. Die Ermittlungen zu dem Einbruch dauern an. Hinweise nimmt die zuständige Polizeiwache in Ibbenbüren unter ✆ 05451/591-4315 entgegen.