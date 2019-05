Wasserspender für 15 weitere Kitas

Zur Ziehung trafen sich laut Mitteilung des Trinx-Projektbüros unter anderem Bürgermeister und WTL-Verbandsvorsteher Dr. Marc Schrameyer , WTL-Geschäftsführer Johann Knipper sowie Vertreter des Vereins „Wasser für Menschen“ im Rathaus Ibbenbüren. Bei der Ziehungsveranstaltung stellten die Akteure fest, dass sich insgesamt 17 Einrichtungen in der Lostrommel befanden. Alle Beteiligten seien sich schnell einig gewesen, spontan alle Einrichtungen zu fördern, damit am Ende nicht zwei Kitas leer ausgehen, heißt es in der Pressemitteilung.

„Unsere Region nimmt mit dieser Aktion eine deutschlandweite Vorreiterrolle in Sachen gesundes Trinkverhalten in Kitas ein“, sagte WTL-Verbandsvorsteher Schrameyer, „da darf es am Ende nicht zwei Verlierer, sondern nur Gewinner geben“. Im Sommer soll es bei allen Gewinnereinrichtungen zu einer feierlichen Einweihung der Trinx-Wasserspender kommen.

„Zusätzlich erhalten die Einrichtungen einen großen Satz Trinkflaschen und eine Urkunde mit der Auszeichnung ,Wassertrinkende Kita´ von uns“, ergänzt Knipper.

Die Trinx-Aktion setzt der WTL bereits seit 2008 gemeinsam mit dem „Wasser für Menschen e.V.“ erfolgreich in seinem Versorgungsgebiet um. Ziel ist es, insbesondere junge Menschen für eine gesunde Ernährung zu begeistern sowie Wasser zu einem spannenden Thema zu machen. „Leitungswasser hat viele Vorteile: Da im Gegensatz zu Mineralwasser das Abfüllen, Verpacken und Transportieren entfällt, entlastet der Griff zum Wasserhahn unsere Umwelt“, betonte Knipper.

„Dies hat mittlerweile sogar die EU erkannt und setzt sich seit Neuestem für das gesunde Nass aus dem Wasserhahn ein“, erklärte Dr. Reinhold Hemker, der neben Gesundheitsexperte Professor Dr. Ingo Froböse Vorsitzender des Vereins „Wasser für Menschen“ ist.

Seit Projektbeginn trinken im WTL-Versorgungsgebiet bereits über 27 000 Menschen in mehr als 100 Kitas, Schulen, Unternehmen, Organisationen und Behörden täglich frisches Wasser aus den Wasserspendern. Allein rund 30 Kitas kamen in den vergangenen Jahren in den Genuss von kostenlosen Trinx-Geräten. Gewonnen haben nun unter anderem das Familienzentrum „Anne Frank“ in Westerkappeln, drei Kindergärten aus Lotte sowie die Verwaltung des Kirchenkreises in Tecklenburg.