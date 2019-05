Anmelden können sich Interessierte auch nach dem 30. Mai unter stadtradeln.de/lotte. Im vergangenen Jahr hatten sich 109 Lotter, darunter zwölf Kommunalpolitiker, daran beteiligt und zusammen 31 042 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Damit haben sie im Vergleich zu Autofahrten auf dieser Strecke 4408 Kilogramm COeingespart.

Dieses Jahr – die Gemeinde Lotte macht bereits zum dritten Mal bei dieser bundesweiten Aktion mit – haben sich bis Dienstag, 28. Mai, bereits 114 Teilnehmer angemeldet. Mit dabei ist auch wieder die Halenerin Marita Ritter, die allein 2170 Kilometer dazu beigesteuert hatte. „Wir haben die Hunderter-Marke geknackt“, freut sich Lottes Klimaschutzmanager Marc-Philipp Nikolay . Er weist aber darauf hin, dass noch weitere Anmeldungen möglich und willkommen sind: „Je mehr, desto besser!“

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der innerörtliche Verkehr. Wenn etwa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich jährlich etwa 7,5 Millionen Tonnen COvermeiden.

Deshalb treten seit 2008 bei der Aktion Stadtradeln deutschlandweit Bürger/-innen für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Bei dem Wettbewerb geht es darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. „Jede/r kann ein Stadtradeln-Team gründen oder einem beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Teilnehmer so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen und die zurückgelegten Kilometer in einem Tagebuch festhalten.

Weitere Informationen gibt es auf www.stadtradeln.de, www.facebook.com/stadtradeln oder twitter.com/stadtradeln. Rückfragen beantwortet Marc-Philipp Nikolay, ✆ 05404/889-40, E-Mail: nikolay@lotte.de.