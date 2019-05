Lotte -

Iven Benck – so könnte bald der neue Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Alt-Lotte heißen. In einer geheimer Wahl haben die Presbyter am Mittwochabend vor der versammelten Gemeinde in der Lotter Kirche mehrheitlich für ihn als Detlef Salomos Nachfolger gestimmt.