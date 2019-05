44-Jähriger mit Alkohol am Steuer

Trunkenheitsfahrt am Vatertag in Lotte

Lotte -

Sein Auto stehen lassen musste ein 44-jähriger Lotter, nachdem er am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) gegen 19.35 Uhr eine Tankstelle an der Ibbenbürener Straße in Alt-Lotte anfuhr.