„Mit der Heizungs- und Sanitärinstallation sind wir so gut wie durch“, sagt Baubetreuerin Annette Meiknecht vom Osnabrücker Büro Flatauarchitekten: „Diese Woche fängt der Putzer an.“

Im kompletten, mit 1039 Quadratmeter Nutzfläche doppelt so großen Gebäude wie vorher seien auch die Stahlzargen und die Sektionstore schon eingebaut, berichtete Meiknecht.

Nach dem Verputzen der Innenwände komme der Estrich, auf dem dann aus dem gleichen Material wie in der alten Fahrzeughalle Spaltklinkerboden verlegt wird. An der angepeilten Fertigstellung und Inbetriebnahme Ende August habe sich nichts geändert; eine genauer Termin stehe aber noch nicht fest.

Für die neuen Kanäle und die Außenanlagen zeichnet das Westerkappelner Ingenieurbüro D.S.L. verantwortliche. Dessen Projektbearbeiterin Carolin Baune bestätigte auf Nachfrage, dass ein Großteil der Entwässerung fertig sei

Nach derzeitigem Stand sollen dieses Arbeiten in etwa drei Wochen abgeschlossen sein. Ob man dann sofort mit den abschließenden Pflanzungen beginnen werde, hänge von der Witterung ab: Wird der Sommer so trocken wie vergangenes Jahr, „verschieben wir die Pflanzarbeiten auf den Herbst“, so Baune.