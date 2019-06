Bürgerbus nimmt den Betrieb auf

Flotte Rhythmen der Brockhouse Big Band klangen über den Rathausvorplatz, Würstchen wurden gegrillt und Orangensaft und Sekt gereicht. Die Organisatoren hatten sich einiges einfallen lassen, um der Hauptattraktion, dem Wallenhorster Bürgerbus, einen würdigen Empfang zu bereiten. Geschmückt mit Blumen und den Wallenhorster Maskottchen Walli und Horst, wurde das knallrote Gefährt von zahlreichen Neugierigen in Augenschein genommen.

„Man hat uns bei der Abnahme gesagt, dass das der Reisebus unter den Bürgerbussen ist“, berichtete Marion Müssen, Vorsitzende des Bürgerbusvereins, sichtlich stolz: „Innen ist viel Platz, weil wir auf überflüssige Stangen verzichtet haben. Auch der Fahrer hat einen guten und bequemen Sitz bekommen.“

Im April 2017 hatte sie gemeinsam mit ihren UWG-Fraktionskollegen Stefan Düing und Stefan Botterhuis das Projekt ins Leben gerufen. Der Seniorenbeirat hatte den Anstoß dazu gegeben, ein Angebot zu schaffen, das letztlich nicht nur älteren Menschen Mobilität zwischen den vier Ortsteilen verschafft. Die Seniorenbeirats-Vorsitzende Marlen Beyer zeigte sich nun zufrieden über das Erreichte: „Ich bin dankbar, dass es so viele engagierte Leute gibt. Das schafft man als Seniorenbeirat nicht alleine.“

Landrat Michael Lübbersmann bedankte sich beim Bürgerbus-Team: „Sie haben ein ganz großes Projekt auf die Beine gestellt.“ Auch die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden hatten Positives für die Ehrenamtlichen im Gepäck: Rainer Lammers aus Lotte lobte das starke Durchhaltevermögen der Ehrenamtlichen und wünschte dem Verein, dass der Bürgerbus ein Erfolgsprojekt werde.

Wallenhorsts Bürgermeister Otto Steinkamp betonte, dass die Route viele Lücken fülle, die der ÖPNV nicht bediene. Finanziert wird das insgesamt rund 95 000 Euro teure Fahrzeug von der Landesnahverkehrsgesellschaft Hannover, den Gemeinden Wallenhorst und Lotte sowie der Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück. Die Gemeinde Wallenhorst steuert außerdem einen jährlichen Betrag von 7500 Euro zum Betrieb der Linie bei.

Es gibt 82 Haltestellen. Foto: David Ebener

Gefahren wird der Bürgerbus von 19 ehrenamtlichen Chauffeuren. Als Linie 515 fährt der Bus dorthin, wo der öffentliche Nahverkehr nicht hinkommt, mit einem verlässlichen Fahrplan über Rulle-Ost durch vier Ortsteile über die Landesgrenze bis zum Rathaus in Wersen und wieder zurück – und das viermal am Tag für einen Euro pro Fahrt. Fahrgäste können an 82 Haltestellen zusteigen.

Davon sind rund 30 Stopps – etwa an der Zerhusenstraße in Wallenhorst, dem Kreuzweg in Lechtingen oder der Wilhelm-Röntgen-Straße in Rulle – neu eingerichtet worden, zu erkennen am knallroten Haltestellenschild. „Es ist einfach eine ganz große Motivation da, dass wir fahren dürfen“, sagte Müssen, die den Bus als tolles Angebot für die Bürger bezeichnet.