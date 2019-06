Ratsstubenwirt Thomas Engel hatte vor sieben Jahren die Idee: 25 Gäste zahlen je 25 Euro für ein Menü. Engel zieht lediglich die Einkaufskosten ab. Den Überschuss erhält die Stiftung.

In der Küche wirbelten diesmal die Lotter Wirtschaftsförderin Joana Watermeyer und die stellvertretende Bürgermeisterin Helga Strübbe . Ein Probeessen gab es vorher auch. Jedenfalls trafen die kreativen Köchinnen den Geschmack der Gäste, die alles, auch den Nachtisch mit Karamell-Crisp, lobten.

Stiftungsratsgeschäftsführer Dieter-Joachim Srock begrüßte diesmal auch die Westerkappelner Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer. Diese stellte Westerkappeln vor und startete mit den Gemeinsamkeiten mit Lotte, beispielsweise der Gesamtschule, den Stadtwerken Tecklenburger Land und dem Wanderweg Seenroute. „Ich freue mich, dass wir interkommunal viel zusammenarbeiten. Nur so kann man Gemeinde gestalten.“

Das nahm der Stiftungsratsvorsitzende Wolfgang Israel zum Anlass und betonte schmunzelnd, alle hätten vernommen, wie toll Westerkappeln sei: „Aber wir haben nun mal die Bürgerstiftung.“

Man kann durchaus anfügen: und Claus Weidner. Aus seinem schier unerschöpflichen Fundus trug er einiges vor – und erheiterte enorm mit Kurt Tucholskys „Zur soziologischen Psychologie der Löcher“. „Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist“, beginnt das Stück aus dem Jahr 1931, das auch aktuellen Bezug hat. Es heißt: „Wenn der Mensch Loch hört, bekommt er Assoziationen: manche denken an Zündloch, manche an Knopfloch, manche an Goebbels.“

Tucholsky geht neben anderen auch der Frage nach, wo zugestopfte Löcher bleiben und warum es keine halben Löcher gibt. Das mag einige Besucher animiert haben, den Text im Internet aufzuspüren.

Auch ging man an den Tischen der Frage nach, wie die Karamell-Crisps entstanden sind. Helga Strübbe verriet den von jedem nachzuvollziehenden Trick: Ein hartes füllungsloses Karamellbonbon auf ein Backpapier setzen und bei 160 Grad im Backofen acht bis zehn Minuten schmelzen, ohne dass sie dunkel werden. Nach Belieben auf eine Unterlage heben, ein zweites Backpapier drauflegen und ausrollen. Den verzückten Mienen nach zu urteilen, die die Beschreibung hervorrief, hat der eine oder andere Besucher das zu Hause schon ausprobiert.