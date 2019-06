An der Mühlenbreede in Lotte-Wersen haben Unbekannte in der Zeit zwischen vergangenen Donnerstag (13. Juni) und Sonntag, 14 Uhr, vom Grundstück des leerstehenden Hauses zwei vier Meter lange Fallrohre aus Kupfer sowie einen Blumenkübel aus Kupfer gestohlen. Der Kübel hatte nach Polizeiangaben einen Durchmesser von 90 Zentimeter.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die zuständige Wache in Ibbenbüren unter ✆ 05451/591-4315 entgegen.