SC Halen ist Dreh- und Angelpunkt im Ort

Das wissen auch die Sportler der Leichtathletikabteilung Osnabrück Nord, mit denen der SC Halen eine gemeinsame Abteilung auf ihrem Sportplatz unterhält.

„Dieser Standort“, so der Vorsitzende des SC Halen, Gerd Sies , „lädt geradezu dazu ein, sich darüber Gedanken zu machen, wie man Sport und Natur miteinander verbinden kann.“

Seit Jahren sind der SC Halen und der Schützenverein die maßgeblichen Organisationen, die die Menschen des mit rund 1400 Einwohnern kleinsten Lotter Ortsteils miteinander verbindet.

Darum, so Sies, fühle man sich als Verein auch dem Gemeinwesen verpflichtet und wolle seinen Beitrag dazu leisten, dass der kleine Ort nicht nur eine Schlafstadt sei.

So finden neben dem umfangreichen Sportbetrieb auch gemeinschaftsfördernde Aktionen statt, wie etwa das Osterfeuer, die Ferienspaßaktion, der St. Martinsumzug oder Nachtwanderungen der Sportjugend, die mit eigenem Vorstand sich selbst verwaltet und anerkannter Träger der Jugendhilfe ist.

Auch die Arbeitsstelle im Bundesfreiwilligendienst, die gemeinsam mit dem Nachbarverein, dem SV Büren geschaffen wurde, dient neben dem eigenen Breitensport, auch dazu, in der offenen Ganztagsschule und der Grundschule Wersen durch eigene Angebote Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern.

Zur Zeit arbeitet dort die 19-jährige Lale Sies , die nach ihrem Abitur gern intensiver in den Sport einsteigen will. Gemeinsam mit der 20-jährigen Kira Goda trainiert sie als Übungsleiterin die Rope-Skipper, was übersetzt, „die Seilspringer“ bedeutet. In Halen trainieren zur Zeit etwa 30 Mädchen im Alter von acht bis sechzehn Jahren jeweils dienstags in der kleinen Halener Sporthalle. „Jungs sind in diesem Sport leider selten vertreten,“ erzählt Lale Sies. Auf die Frage, warum das so sei, meint sie: „Jungs wollen nicht lernen, sie wollen können.“

Rope-Skipping ist viel mehr als nur das klassische Seilspringen. Als Gruppensport ist es eine Mischung aus Seilspringen, Tanzen und Bodenturnen. So bringen es die Halener Rope-Skipperinnen auf manche Showbühne, vom Maimarkt in Westerkappeln bis zur Sportarena in Dortmund.

Die Trainingsstunde beginnt mit dem individuellen Aufwärmen, was bedeutet, die Teilnehmerinnen schnappen sich jeweils ein Seil und springen von Musik begleitet meistens nach Vorgaben des sogenannten Springpasses, auf dem dann auch die Leistungen jeder einzelnen festgehalten werden. Wer völlig ungeübt einmal versucht, in 30 Sekunden so viele Sprünge wie möglich zu machen, der schafft mit viel Glück vielleicht 40 am Stück, will danach aber die nächste viertel Stunde nur noch sitzen und nach Luft schnappen. Die Mädchen dagegen bringen es in Intervallen, die auf drei Minuten verteilt sind, locker auf jeweils über hundert Sprünge. Und dabei ist das gerade einmal die Aufwärmphase. Im weiteren Verlauf der Übungsstunde werden dann selbst erdachte Choreografien trainiert, bis diese eines Tages reif für einen von etwa 20 Auftritten im Jahr sind. Kondition, Körperkoordination und eine gewisse Grundbeweglichkeit liegen dieser, für Lotte einzigartigen Sportart zu Grunde.

Der SC Halen Name: SC Halen 58 e.V.Gründungsjahr: 1958Vereinsfarben: Schwarz-WeißMitgliederzahl: ca. 650Mitgliedsbeitrag monatlich: 10 Euro Erwachsene, 5 Euro Jugendliche/Studenten, 20 Euro Familien (für einige Sportarten werden Sonderbeiträge erhoben)Kontakt: Sportclub Halen 58 e.V., Postfach 1121, 49898 Lotte, E-Mail: info@sc-halen.de, 05404/9739998; Homepage: www.sc-halen.deSportarten*:Fitness für Damen und Herrenfußballer, Latin-Moves, Laufen für Anfänger, Wirbelsäulengymnastik, Yoga-Fitness, Badminton, Tischtennis,Fußball, Leichtaltethik, Dance4Fans“/ Hip-Hop, Rope-Skipping, Turnen und Spiele für Kinder, Volleyball schf*Einige Sportarten finden in Kooperation mit anderen Sportvereinen statt. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ...

Spaß und der tolle Zusammenhalt in der Gruppe sind nach Meinung der 13-jährigen Ina Boldt die Hauptgründe, warum dieser Sport in Halen so guten Zulauf hat.

Im Vorstand arbeitet man unterdessen am Masterplan, der die räumlichen Voraussetzungen schaffen soll, um beim SC Halen den Sport mit Naturerlebnissen, sozialem Engagement und einer Spielkultur für Kinder zu verbinden. Dafür sähe es Gerd Sies gern, wenn am Sportplatz eine neue Mehrzweckhalle gebaut würde, die gemäß der eigenen Zielsetzungen des Vereins, auch als Gemeinschaftszentrum dienen könne. Nach und nach, so seine Vision, könne rund um den Sportplatz ein echtes Ortszentrum entstehen, in das das Waldgebiet einbezogen würde. Dafür eignen sich nach Vorschlägen des in Halen lebenden Sportpädagogen Reinhard Jansson, der den Verein berät,beispielsweise ein Barfußpark, ein Kletterwald oder ein Waldgymnastikpfad. An diesem Konzept arbeitet der Verein unter Beteiligung aller interessierten Halener Bürger.

Dass dabei der laufende Sportbetrieb nicht vernachlässigt wird, zeigen derzeit unter anderem die sehr erfolgreichen Herrenfußballer aber auch die Auszeichnungen des SC Halen durch den Kreissportbund zum Kinderfreundlichen Verein oder die Anerkennung des Bundesinnenministeriums als Stützpunkt für „Integration durch Sport.“