Helen Katja Rothfuss (junger dramatischer Sopran), ihr Bruder Bryan Rothfuss (Bariton) und dessen Frau Jeannette Oswald (Sopran) freuen sich, erneut ihre Kunst mit beschwingten Melodien im großen familiären Kreis darbieten zu können.

Bryan Rothfuss und Jeannette Oswald freuten sich im vergangenen Jahr darüber, dass Junior Feodor mit der Geburt der kleinen Helen Ava großer Bruder wurde. Die Mama legte eine Babypause ein. „Aber von kurz vor Weihnachten bis Februar hat sie die Kollegen an der Staatsoperette Dresden auf deren Bitten hin dann doch unterstützt“, berichtet Bryan Rothfuss, wie er zu zwei Monaten Vaterzeit kam.

In Dresden begeisterte Bryan Rothfuss das Publikum als Edwin in der „Csárdásfürstin“, als Danilo in der „Lustigen Witwe“ und bei der Welturaufführung eines opulenten Musicals „Der Mann mit dem Lachen“ nach einer Vorlage von Victor Hugo.

Nicht nur als Chorleiterin war Helen Katja Rothfuss in der Region unterwegs, sondern auch als Sopranistin. „Das schönste Konzert war im letzten Jahr hier an der Mühle“, sagt sie in Erinnerungen schwelgend. Verschiedentlich trat sie mit den Liederabenden „Liebeslust und Liebesleid“ auf. Aktuell bereitet sie für den 22. September in Osnabrücks Marienkirche ein Benefizkonzert vor zugunsten der Aids-Stiftung mit dem Thema „Nacht und Träume“.

Beim dritten Picknickkonzert gibt es eine Neuerung, um der Darbietung noch besser folgen zu können: „Wir werden die Sänger mit einem Spot begleiten, wenn sie durch die hinteren Reihen gehen“, sagt Bianca Kunze – und wirbt dafür, dass sich Gruppen ein Motto für einheitliche Kleidung auswählen mögen. Die Vereinsschriftführerin hatte seinerzeit den Kontakt zu den Künstlern vermittelt.

„Mir hat die Moderation im letzten Jahr gut gefallen. Machen Sie das wieder?“, fragt Mühlenbesitzerin Renate Schwentker. Sie erhält prompt eine Zusage. Ach ja, es wäre schön, wenn die Besucher eigene Gläser mitbringen könnten, denn der Verein habe nicht so viele in petto, fällt ihr noch ein. Ehemann Werner Schwentker berichtet, dass die Tische wie im Vorjahr aufgestellt werden, und dass der Mühlenverein auch diesmal Getränke anbiete.

Und wenn dann das „Mädchen, mein Mädchen“ (aus der Operette „Friederike“ von Franz Lehár) durch den Mühlengrund klingt, hat das für Familie Rothfuss eine sehr persönliche Bedeutung. „Mein Vater hat die Geburt seiner Töchter den Nachbarn mit dieser gesungenen Geburtsanzeige mitgeteilt“, freut sich Katja Helen Rothfuss auf das musikalische Familientreffen im August.

Das Picknickkonzert beginnt um 20 Uhr.