Ein kompliziertes Verfahren

Lotte -

Die Sporthalle in Wersen soll im Bestand saniert und erweitert werden. Einfach mal so einen Architekten und ein Bauunternehmen zu beauftragen, geht nicht. Wie kompliziert das Verfahren ist, wurde am Dienstag in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schulen und Sport mit dem Bau- und Planungsausschuss deutlich.