Bald ein Homo McFastfood ?

Nur wenige Zuhörer inklusive der Organisatoren, Iris Unland und Heiz Budke aus dem Leitungsteam Breitensport bei den Sportfreunde Lotte , ließen sich am heißen Sonntag auf den lebhaften Vortrag zum komplexen Thema „Gesunde Ernährung“ ein. Einig waren sich die Organisatoren nach dem Versuch, zu Abendterminen zurückzukehren.

Der Homo sapiens als vorläufig letzte Stufe der Evolution entwickelte lange Beine, um weite Strecken zurücklegen zu können, und lange Arme, weil er als Sammler auch an höher wachsende Früchte herankommen musste. „Die heute leichte Erreichbarkeit der Lebensmittel ist nicht mehr artgerecht“, betonte Anne Hoffmann . Die Gene, die der Homo sapiens vor 40000 Jahren hatte und der an seine Umwelt angepasst war, sind identisch mit denen der Menschen heute.

Die Urinstinkte der Menschen seien gewesen, so viel zu essen, wie es zu essen gab, um Energiereserven aufzubauen und zugleich so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen, erklärte sie und mahnte: „Der Schutzmechanismus von damals ist das Schicksal der Menschen heute.“ Ohne großen Energieaufwand gehe der Mensch „auf Jagd“ in Supermärkte mit einem riesigen Angebot an lecker produzierten Kalorien.

Der Körper hat rund 70 Millionen Zellen nach deren unterschiedlichen Ansprüchen zu versorgen. Zu 60 Prozent besteht der Mensch aus Wasser, zu 15 bis 17 Prozent aus Protein (Haare, Haut, Knochen usw.) und zu 15 bis 25 Prozent aus Fett, abhängig davon ob weiblich oder männlich. „Fett ist nicht der Feind“, erklärte die Referentin, aber man solle maßhalten und auf gute Omega-6- und Omega-3-haltige Fette achten.

Zwei bis drei Liter Wasser oder Tee täglich sollte man, je nach Körpergewicht, zu sich nehmen. „Flüssigkeit ist ein Transportmittel für die Stoffwechselfunktionen und regelt die Körpertemperatur“, und: „Unser Körper hatte niemals den Plan, etwas anderes als Wasser zuzuführen. Alles, was schmeckt, ist als Essen einzustufen“, mahnte die Fitnessökonomin, beispielsweise auf Zuckergehalt in Getränken und Fertiggerichten zu achten. Auch Vitamine und Mineralstoffe seien wichtig, denn „ohne kann der Stoffwechsel nicht funktionieren“. Eiweiße seien gleichfalls essenziell, denn sie sind Bausteine im Körper.

Zudem rief sie den Zuhörern ins Bewusstsein, dass Weißmehl keine „guten Stoffe“ mehr enthalte, hingegen Urkornbrote aus Dinkel, Roggen und anderen wenig industriell bearbeiteten Getreiden viel Ballast und Mineralstoffe beinhalten. „Jeder ist sein eigenes Biotop: Jeder ist öko und bio. Wenn das System mit Chemie konfrontiert wird, bekommt es Probleme und ist durch den Abbau gestresst, weil es nicht dafür ausgelegt ist“, gab Anne Hoffmann ihr Wissen weiter.

Ihr Tipp für eine ausgewogene Ernährung: täglich vier- bis fünfmal 0,5 Liter Wasser trinken; mindestens drei doppelte Handflächen voll Gemüse und mindestens gleich viel Eiweiß essen; höchstens zwei Handflächen voll Kohlehydrate. Mindestens eine doppelte Handfläche voll Obst und mindestens zwei Esslöffel voll guter Fette.

Gut gelaunt riet sie dann: „Und einmal pro Woche alles vergessen.“ So könne jeder seinen Weg zum Homo McFastfood stoppen.