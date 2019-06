Erst spülen, dann bauen, dann radeln

Mit den Gerätschaften unter das Buschwerk dicht an die Mauer des Restaurants Tennessee Mountain geduckt, hat sich Polier Lothar Theen von der Firma Bohlen und Doyen aus Wiesmoor in eine Kabine zurückgezogen. Mit Hörschutz auf den Ohren wegen des lauten Motors, der das Bohrgestänge unerbittlich antreibt.

Rund 250 kurvige Meter weiter in nordwestliche Richtung dringt es vor, um direkt hinter der Mündung der Straße Sonnenkamp wieder ans Tageslicht zu gelangen. Da, wo der Schlauch in den schwabbeligen Untergrund eintaucht.

Theen erklärt zum unterirdischen Horizontalspülbohrverfahren: Durch das Kopfloch am Tennessee Mountain sei anfangs mit einer Pilotbohrung der Bohrkopf mithilfe eines Ton-Wasser-Gemischs vorangetrieben worden. „Das Gemisch verhindert, dass das Loch wieder zusammenfällt“, erklärt Theen. Mit einem Handortungsgerät könne man neben dem Bohrkopf herlaufen und nachvollziehen, wo genau sich dieser in der Erde befinde, bevor er am Zielkopfloch wieder herauskommt.

Anschließend erfolge eine Aufweitung des Loches, durch das vom Sonnenkamp aus Leerrohre in Richtung Startkopfloch gezogen würden. „Wir verlegen hier ein großes Rohrpaket: sechs Leerrohre mit je 90 Millimeter Durchmesser und eines mit 50 Millimeter Durchmesser“, beschreibt Lothar Theen die Maßnahme.

In etwa drei Wochen sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Dann liegen bis zum Umspannwerk in Richtung Halener Straße rund 800 Meter Leerrohr im Untergrund, die dann Versorgungsleitungen wie Strom und gegebenenfalls Glasfaserkabel aufnehmen können. Der Radwegelückenschluss zwischen Sonnenkamp und Mühlengrund kann anschließend beginnen. Dafür laufen derzeit die Ausschreibungen beim Kreis Steinfurt. Straßenplanungsleiter Rik Fehr meint zur Arbeit der Bürgerinitiativen: „Der Lückenschluss im Radwegenetz ist an dieser Stelle sehr sinnvoll.“ Geschehe das nicht, müssten Radfahrer von Büren aus kommend auf einem kurzen Streckenabschnitt zweimal die K15 überqueren.

Zudem sei der Abschnitt zwischen den Mündungen Mühlengrund und Sonnenkamp bautechnisch für eine Bürgerinitiative äußerst anspruchsvoll. „Hier muss unter anderem die Düte mit einem Brückenbauwerk gekreuzt werden“, erklärt der Planungsleiter.

Weil die erforderlichen Planungen und der spätere Bau nicht durch eine Bürgerinitiative erfolgen können, sei der Kreis Steinfurt in die Projektbetreuung eingetreten, sagte Rik Fehr. Gemeinsam mit der Lotter Verwaltung sei das Projekt umgesetzt worden. Mit dem Baubeginn rechne er im Herbst.

Dirk Havermeyer, Vorsitzender des mittlerweile in Bürgerradweg Hollage– Halen umbenannten Vereins und aktiver Bürgerradwegebauer aus Halen, dazu: „Wir freuen uns, dass die Radwege endlich verbunden werden und in der Zwischenzeit auf der stark befahrenen Strecke niemand zu Schaden gekommen ist.“

Die Ausführungsplanung für das rund 300 Meter lange Radwegestück erstellte das Westerkappelner Büro D.S.L. Ingenieure. „Die neue Radwegebrücke wird in einem Abstand von zwei Metern zur vorhandenen Brücke erstellt. Die lichte Weite über die Düte beträgt zukünftig rund 27 Meter“, beschrieb Fehr bauliche Details. Das Projekt wird über das Förderprogramm Nahmobilität des Landes NRW mitfinanziert. Die Gesamtkosten von rund 450 000 Euro unterstützt das Land mit rund 315 000 Euro. Die restlichen 30 Prozent tragen die Gemeinde Lotte und der Kreis Steinfurt.