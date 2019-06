Denn auf dieser Straße, die direkt an Schule und Jugendzentrum vorbei in den Ortskern verläuft, herrscht ein hohes Verkehrsaufkommen. Eine Radwegeführung fehlt komplett. Da der Kreis spätestens für 2021 eine Sanierung vorsieht, ist hier Eile geboten.

Die Teilung des Ortskerns durch eine viel befahrene, überörtliche Verbindungsstraße läuft den derzeit in Planung befindlichen Projekten zur Aufwertung des Ortskerns entgegen. Größter Knackpunkt: Die Streckenführung der Bedarfsumleitung der A 1 direkt durch den Ortskern.

Dadurch wird eine attraktive Entwicklung in Wersen behindert. Nicht nur eine erfolgreiche Zusammenführung von Rathaus und Marktplatz mit Anschluss an die Düteaue wird dadurch massiv beeinträchtigt, auch andere Projekte werden durch das hohe Verkehrsaufkommen tangiert, wie eine Analyse des Westerkappelner Planungsbüros D.S.L. ergab.

Beispielsweise wird eine moderne Umgestaltung im Haltestellenbereich vor dem Rathaus mit dem angestrebten Shared-Space-Modell - ein Bereich gemeinsamer Nutzung durch verschiedene Verkehrsteilnehmer - durch den Verlauf der U 1 unmöglich.

Mit der A1-Umleitung kaum möglich: Grundidee ist der geteilte Verkehrsraum (Shared Space). Wie die Gestaltung von Westerkappelner Straße, Rathausplatz und Kreuzungsbereich dann aussehen könnte, zeigt dieser Vorschlag. Foto: Planskizze: DSL Ingenieure

Zudem sei das hohe Verkehrsaufkommen vor Schule und Jugendzentrum an sich bereits eine Unverträglichkeit, es gebe durchaus Unfallschwerpunkte auf der gesamten Umleitungsstrecke und dabei auch ganz konkret in Wersen, erläuterte DSL-Geschäftsführer Frank Diederich .

„Das alles sind Notwendigkeiten, warum man ernsthaft an die Umlegung der U 1 denken müsse, betonte der Diplom-Ingenieur und stellte fest, „Die Verlegung der U 1 ist eine Schlüsselaufgabe!“

Für die neue Trasse legte das Büro zwei Alternativen vor: Dabei wird der Verkehr von der A 1 zunächst über das östliche Gewerbegebiet und die Atterstraße abgeführt. Vorschlag eins würde den Verkehr weiter über die Dütebrücke in den Ortskern führen und an der evangelischen Kirche in Richtung Halen abzweigen lassen. Diese Variante wurde vom Ausschuss direkt verworfen, die Politiker befürchteten einen noch größeren Rückstau vor der Ampelkreuzung.

Diese Hürde muss für die favorisierte Route zur Verlegung der U1 genommen werden: Der Bahnübergang zur Bergstraße muss umgebaut werden. Foto: Astrid Springer

Breiten Konsens hingegen fand die alternative Streckenführung, die in Höhe des Mühlengrunds in die Bergstraße einbiegt und dann über die Achmerstraße in Richtung Halen den Verkehr abführt. Für diese Lösung muss allerdings der Bahnübergang hergerichtet werden, da für den Verkehr eine 90-Grad-Abwinkelung erforderlich ist.

Die Gemeinde wird zeitnah den formlosen Antrag zur Verlegung der U 1 an den Kreis stellen. „Wichtig ist vor allem, dass wir jetzt eine Planungssicherheit erreichen, um zeitnah Handlungspielräume für die anstehenden Ortskernprojekte zu gewährleisten“, betonte Diederich. Und das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Zeitplanung seitens des Kreises, der die Sanierung der Westerkappelner Straße spätestens für 2021 vorsieht.