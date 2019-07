Nur ein Haufen leerer Flaschenkisten war nötig, um eine Gruppe Jugendlicher an diesem ohnehin schon heißen Samstagmorgen ordentlich ins Schwitzen zu bringen. Immer einen Kasten von hinten nach vorne durchreichen, dabei die Füße nicht von der Kiste nehmen und stets im Körperkontakt mit seinem Nebenmann bleiben.

So lautete die Aufgabe, die nicht sofort auf Anhieb gelang: „So, hier ist schon wieder eine Kiste weg“, hieß es dann und das Spielchen ging wieder von vorne los. Die Gruppe, die den Kistensteg am längsten fortgesetzt hat, heimste bei dieser Spielstation die meisten Punkte ein. Immer dazwischen und eigentlich unerlässlich: Betreuer mit Wasserpumpguns, die mit nassen Spritzeinheiten für Gekreische und Abkühlung sorgten.

„Der Konfi-Cop ist so etwas wie ein Bergfest“, erklärte Mirko Frerichs, der vor einem Jahr den Wettkampf nach einer längeren Pause wieder aus der Taufe gehoben hat. Auf der Hälfte der zweijährigen Vorbereitungszeit lassen der evangelische Jugendhelfer und einige Betreuer die 12- bis 14-Jährigen aus den Kirchengemeinden Westerkappeln, Wersen, Büren und Velpe gegeneinander antreten.

Mit dabei wäre eigentlich auch die Kirchengemeinde Lotte gewesen. Die hatte jedoch in diesem Jahr keinen Aktiven ins Rennen um den Konfi-Cup geschickt.

Neben der sportlichen Herausforderung sollen die Jugendlichen aus den verschiedenen Kirchengemeinde miteinander in Kontakt kommen: „Auch Kirche besteht zum größten Teil aus Gemeinschaft“, sagt Pastorin Angelika Oberbeckmann von der evangelischen Kirchengemeinde Westerkappeln am Spielfeldrand. Sie möchte den Konfirmanden auch vermitteln, dass Glauben nicht etwas ist, was am Sonntag abgeschlossen ist: „Glauben umfasst das ganze Leben und findet auch im Alltag statt.“

Der Sieger war am Ende derselbe wie im vergangenen Jahr: Den Konfirmanden aus Velpe gelang es mit nur wenigen Punkten Abstand zum Team aus Wersen den Cup erneut in die heimische Kirchengemeinde zu holen.