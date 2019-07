Keine Kiesgärten am Boyersweg

Lotte -

Nicht nur die Feuerwehr, auch die anderen kommunalen Gebäude bekommen nach und nach in den nächsten sieben Jahren ein einheitliches digitales Schließssystem. Das hat der Lotter Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien einstimmig beschlossen. Unterschiedliche Meinungen gab es hingegen zur verpflichtenden Festschreibung des Verzichts auf Kiesgärten am Boyersweg.