Wer sich in seiner Freizeit für andere einsetzt, hat eine Anerkennung verdient. Deshalb vergeben die Stadtwerke Tecklenburger Land wieder den Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement. Jeweils ein Preisträger aus jeder der sieben Stadtwerke-Kommunen kann sich über die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung freuen. Noch bis zum 30. September besteht Gelegenheit, mögliche Preisträger auch aus Westerkappeln und Lotte vorzuschlagen.

Preiswürdig sind nach Angaben der Stadtwerke Einzelpersonen, Gruppen oder Initiativen, die sich ehrenamtlich in der Region einbringen. Ob im Sportverein, in der Kirchengemeinde, in der Jugendarbeit oder in anderen sozialen Projekten. „Das können Menschen sein, die sich – oft über Jahre hinweg – ganz uneigennützig einer Aufgabe widmen“, sagt Peter Vahrenkamp, Geschäftsführer der Stadtwerke Tecklenburger Land. Es können aber auch ehrenamtlich Tätige oder Initiativen, die an zeitlich befristeten Projekten in der Region arbeiten, vorgeschlagen werden. Wichtig: Mögliche Preisträger können sich nicht selbst vorschlagen, sondern sollten von Dritten benannt werden.

Die Stadtwerke nehmen die Vorschläge bis zum 30. September online auf ihrer Webseite entgegen. Am Ende entscheidet eine unabhängige Jury über die sieben Preisträger.

Vorschläge für den Bürgerpreis können unter www.sw-te.de/buergerpreis eingereicht werden.