Pkw prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

Unfall auf der Münsterstraße in Lotte: Sohn mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus

Lotte -

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 11.15 Uhr auf der Münsterstraße in Lotte kurz vor der Grenze zu Tecklenburg ist eine Person tödlich verletzt worden. Ein zweiter Insasse des Unfallwagens wurde nach Angaben der Polizei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Osnabrück eingeliefert. Bei den Unglücksopfern handelt es sich um einen Vater und seinen Sohn aus Lengerich.