Telefon und damit auch der Notruf funktionierten seit Mittwochmorgen wieder nicht, wie eine Mitarbeiterin der Sozialstation der Redaktion mitteilte.

Die Angehörigen befinden sich im Urlaub. Mitarbeiter des Telefonanbieters waren zunächst nicht zu erreichen. Wie Osnatel-Pressesprecher Mathias Radowski am Mittwochnachmittag auf Nachfrage berichtete, wurde noch am Mittag ein Telekom-Mitarbeiter mit der Behebung der Störung beauftragt, da diese wie bereits in der Woche zuvor in deren Netz lag.

Innerhalb von sechs Stunden, so bestätigte am Donnerstagmorgen die betreuende Mitarbeiterin der Sozialstation Westerkappeln, war das Problem behoben, sodass Telefon und Notrufsystem wieder funktionierten.

Ursache für den erneuten Ausfall waren vermutlich Erdarbeiten in der Nähe, da auch bei Nachbarn der alten Dame das Telefon ausgefallen war, wie die Diakonie-Mitarbeiterin berichtete.