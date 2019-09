Zerrissene Kindheit

Das eine Leben war das, in dem man stets kontrolliert sein musste, den Hitlergruß nicht vergessen durfte, niemals abfällig über den Krieg sprach und den Nichtariern aus dem Weg ging. Denn selbst kleinste Vergehen wurden rigoros verfolgt wie Ulrich Vierow berichtet.

„Man war schneller im Wehrertüchtigungslager als man denken konnte,“ erzählt der Mann, der als Kind in Hannover lebte. In diesen auch „Reichsausbildungslager“ genannten Einrichtungen der Hitlerjugend (HJ), erfuhr man mit hartem Drill, wie sich ein „richtiges“ deutsches Kind zu verhalten hatte.

Das andere Leben der Kinder dieser Jahre war das, was oft heimlich in der Familie gelebt wurde, und selbst da noch unter großer Angst vor Entdeckung stand.

Irma Sies, die in Halen auf einem Bauernhof aufwuchs, erzählt von den Kriegsgefangenen, die auf dem Hof ihrer Eltern arbeiteten. „Wir haben versucht, sie mit ins Familienleben einzubeziehen.“ „Dazu gehörte auch, dass wir gemeinsam gegessen haben,“ ergänzt Olinde Schwegmann , die ihre Kindheit in Westerbeck verbrachte. Beide Frauen konnten es damals nicht begreifen, als plötzlich der Befehl ausgegeben wurde, dass Kriegsgefangene nicht mit Deutschen an einem Tisch essen durften. „So wussten wir am Ende gar nicht mehr, was wir glauben konnten und was nicht“, sagt Gisela Kunnetke .

Das Ergebnis war eine innere Zerrissenheit vieler Kinder, an die sich Hans Sommer erinnert, der 1933, als die NSDAP an die Macht kam, vier Jahre alt war. Sein Vater war ein überzeugter Anhänger der Nazis. „In unserer Familie wurde Hitler tief verehrt“, erzählt er verbittert. „Erst nach dem Krieg, als ich mich von der Familie gelöst hatte, habe ich begreifen können, welch ein verbrecherisches Regime, das fast ganz Europa vernichtet hatte, bei uns einen göttlichen Status genoss.“

Wie wichtig den Nationalsozialisten die Indoktrination der Jugend für ihre Ideologie war, schildert Ulrich Vierow: „Die Jugend wurde in der HJ sehr verwöhnt. Ich erinnere mich, dass ich auf Offizierspferden reiten durfte, worauf ich natürlich sehr stolz war.“

Auch die Frauen der Talkrunde erinnern sich an viele durchaus schöne Erlebnisse, die sie beim Bund deutscher Mädel (BDM) in einer anfangs unbeschwerten Zeit genossen. „Keiner von uns ahnte, dass dieses scheinbar völlig unpolitische Gemeinschaftserlebnis den Nazis lediglich dazu diente, uns für ihre abscheuliche Weltanschauung zu gewinnen,“ sagt Olinde Schwegmann.

Während einer kurzen Pause, haben die etwa 50 Zuhörer der Talkrunde Gelegenheit, sich mit den Werken der Unterstützer des Friedensmonats auseinanderzusetzen. So zeigen Schüler des Internates Krüger Dokumente der Diktatur in Deutschland, die sie in Archiven in Münster, Osnabrück und Lotte gefunden hatten. Der Kunstkreis Lotte stellt Bilder mit unterschiedlichen Friedensmotiven vor und Pizzabäcker „Hakki“ aus Lotte hat Friedenstauben aus Pizzateig zum Verzehr gebacken.

Schüler des Krüger Internates stellen ihre Recherchen zum Zweiten Weltkrieg vor. Foto: Friedrich Schönhoff

Im weiteren Verlauf der Talkrunde wird dann deutlich, wie sehr sich die Erlebnisse der Kinder auf dem Land von denen unterschieden, die in der Stadt aufwuchsen.

Irma Sies und Olinde Schwegmann berichten fast übereinstimmend, dass sie vom Ausbruch des Krieges und von den ersten Kriegsjahren kaum etwas mitbekamen. „Was Krieg bedeutete, haben wir erst begriffen, als ab 1942 auch wir von Flugzeugen beschossen wurden.“

Gisela Kunnetke hatte in Wilhelmshaven ganz andere Erlebnisse: „Vom ersten Tag an war unsere Stadt mit seinem Militärhafen gefährdet. Nach Bombenangriffen wurden wir Kinder auf die Straße geschickt, um Splitter einzusammeln, aus denen dann wieder Bomben produziert wurden.“

Bei der anschließenden Diskussionsrunde steht die Frage im Mittelpunkt, ob die Menschen wirklich nicht gewusst haben, wie verbrecherisch und menschenverachtend die Diktatur in Deutschland war ? Hans Vierow erzählte dazu von einem jüdischen Klassenkameraden. „Eines Tages war er einfach nicht mehr da. Natürlich fragten wir nach, aber niemand gab uns Antworten. Als Kinder waren wir viel zu verwirrt, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen,“ sagt er im Rückblick.

Olinde Schwegmann ergänzt: „Die Atmosphäre war so, dass man sich als Kind gar nicht mehr traute, Fragen zu stellen.“

„Was man in unseren Gemeinden wirklich wusste, ist bis heute nicht aufgearbeitet worden,“ kritisiert eine Zuhörerin. Fakt sei allerdings, dass gerade in Westerkappeln und Lotte viele Menschen dem Nationalsozialismus anhingen.

In ihren Schlussworten appellieren Ulrich Harhues und Bürgermeister Rainer Lammers, sich „gegen das Vergessen“ zu engagieren und für Gemeinschaft in Europa einzustehen, statt die Tendenzen zu unterstützen, die gegenwärtig eher Spalten wollten, denn zusammenzuführen.