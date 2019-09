Schützen haben Zukunftssorgen

Spannung lag wie immer in der Luft, als die Regenten der fünf Lotter Schützenvereine in geloster Reihenfolge auf die Bahnen gingen. Ehrensportleiter Helmut Willms vom SV Lotte von 1659, Schießsportleiter beim Gemeindekönigschießen, erhielt Unterstützung vom Halener Sportleiter Wolfgang Wiggers. Bürgermeister Rainer Lammers freute sich auf die Gemeinschaft nach dem Wettbewerb und ließ sich die amtierenden Schützenkönige im Goldenen Buch der Gemeinde verewigen.

Bevor Walter Beiderwellen als Vertreter des Heimatschützenbundes Tecklenburger Land Medaillen in Gold, Silber und Bronze verteilte, nahmen sich die Schießwarte viel Zeit mit der Bekanntgabe, wer König der Könige in Lotte ist. Lammers dankte dem scheidenden Gemeindekönig Armin Sünnewie für dessen Einsatz und überreichte ihm die in Lotte bislang einzige dritte Auszeichnung als Treffsicherster alle Könige.

Mit Herzklopfen hörten die Majestäten nun die Ergebnisse: Brigitte Gausmann vom SV Lotte, der Halener Bernhard Eitmann, Marcel Fißbeck für die Wersener, Wolfgang Lamping (Allgemeiner Schützenbund Botterbusch von 1952) und Rainer Timmermann (SV Osterberg von 1890). Die Medaillen in Gold, Silber und Bronze erhielten Fißbeck, Eitmann und Gausmann.

Für die Mitglieder im Wersener Traditionsverein war es ein besonderes Ereignis. Nach zwei Jahren war wieder ein Lokalregent Lotter Königskönig - der fünfte in 45 Jahren.

Die Abordnungen der fünf Schützenvereine gehören zweifelsohne zu denjenigen die Schützenfarben, -fahnen und -traditonen leben und pflegen. Dass das für ein lebhaftes Vereinsleben in der Zukunft zu wenige sind, wissen auch die Vereinsvorstände seit geraumer Zeit.

Noch vor rund 30 Jahren war es auch in Lotte üblich, dass Schützenfeste für die Wirte derart interessant waren, dass sie sich bei den Vereinen einkauften, um das Fest ausrichten zu dürfen. Sinkende Besucherzahlen und damit einhergehende sinkende Getränkeumsätze hatten auch das Interesse der Wirte schrumpfen lassen. Derzeit gibt es in Lotte bereits Schützenvereine, die keinen Festwirt finden und die Bewirtung in Eigenregie mit Mitgliedern ausrichten. Damit der in der Regel umsatzstärkste Samstag das Überleben der Vereine sichern kann, besuchen sie sich zu den Königsbällen gegenseitig. Aber auch das könnte ein Auslaufmodell werden, denn die feierfreudigen Mitglieder werden immer älter. Deshalb mussten Vereine bereits Rücklagen auflösen, um Defizite bei Schützenfesten auszugleichen. Bis ein Verein daran bankrott geht, ist nur eine Frage der Zeit.

Bei einem der regelmäßigen Stammtischtreffen der Schützenchefs im vergangenen Herbst wurde das Thema Zukunftssicherung einmal mehr diskutiert. „Der damalige Osterberger Vorsitzende Stefan Kunz hat angeregt, dass wir uns aktiver um neue Mitglieder bemühen und dafür einen Fachmann einschalten sollten“, berichtete die Halener Vorsitzende Angelika Bunten - und räumte ein: „Ganz einfach wird es nicht, alle unter einen Hut zu bringen.“

Das hat ein erstes Treffen in Alt-Lotte mit einem Berater deutlich gemacht. Ein Workshop mit Stärken- und Schwächenanalyse der jeweiligen Vereine und erhofften Tipps wird Ende September folgen. „Vielleicht erfahren wir Neues, wie wir neue Mitglieder gewinnen und die Schützenfeste aufrechterhalten können“, meint die Halenerin.

Der Nachwuchs der Halener Schützen bringe sich derzeit stark ins Vereinsleben ein. „Aber wir haben Probleme, Außenstehende zu bewegen, unsere Schützenfeste zu besuchen“, beschrieb sie die Situation. Zwar würden die Après-Schi-Partys gut von Nichtmitgliedern besucht, aber die Party am Freitag vorm Jahresfest nicht.

Die Osterberger profitieren von dem lauschigen Festplatz auf dem Klausberg und bei der Gästeresonanz vom Engagement der Familien Urban. Das betonten der zweite Vorsitzende Björn Fortmeyer und Kassierer Jörg Siekkötter. „Die Überlegung ist gut, sich Tipps zu holen, auch wenn unsere Schützenfesttage von Jüngeren gern besucht werden“, sagte Siekkötter. Fortmeyer stimmte zu: „Es wird interessant werden, zu hören, was die Schützenvereine anders machen könnten.“

Eine in dieser Gruppe verschiedentlich geäußerte Meinung gab Marco Janning, Vorsitzender in Wersen, wieder: „Zieht das Sakko aus, dann kommen mehr Besucher zu den Veranstaltungen.“ Vielleicht liege es wirklich daran, dass manche die Uniformen abschreckten.

Es sei sinnvoll von einem Externen zu erfahren, wie wir auf ihn wirken, betonte der Wersener. Das Hauptproblem der meisten Lotter Vereine sei die sinkende Besucherzahl bei den Abendveranstaltungen der Jahresfeste. „Wir möchten gern mit der gesamten Bevölkerung feiern und bieten bei freiem Eintritt, Partymusik, Essen, Trinken und Geselligkeit.“

Mit vorsichtigem Optimismus wird der Botterbuscher Vorsitzende Stefan Pieper zum Workshop fahren. Er weiß: „Es wird keine goldene Formel des Erfolgs geben.“ Gleichwohl sehe er die Chance, Anregungen zu erhalten, auf neuen Wegen die eigenen Feste zu verbessern.

„Vielleicht war es ja schon ein kleiner Hinweis für die Zukunft unseres Vereins, dass wir in diesem Jahr Samstag und Sonntag mehr Gäste hatten, als in den Jahren davor. Man muss den Besuchern schon etwas bieten, damit sie ein Fest besuchen. Dabei muss man ausprobieren“, hob Pieper heraus und prognostizierte: „Es wird einen Wandel im Schützenwesen in den nächsten fünf bis zehn Jahren geben.“ Das erwarten auch die Aktiven im ältesten Lotter Verein, dem in Alt-Lotte. Sie richten das Fest in Eigenregie aus und sind dem Vernehmen nach damit auf dem richtigen Weg. „Wir begrüßen das Verfahren und freuen uns auf den Workshop. Wir sehen darin eine Chance, unsere Öffentlichkeitsarbeit besser zu koordinieren,“ betonte der zweite Vorsitzende Armin Sünnewie. Mit dieser Erwartungshaltung gingen je zwei Vereinsvertreter zu dem Treffen. „Ergebnisse müssen wir versuchen in der Vorstandsarbeit versuchen umzusetzen“, fasste Sünnewie die Meinung auch der Schützenkollegen.