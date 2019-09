Sicherheit ist Voraussetzung

Wohlstand, Demokratie und vor allem Frieden sind in Deutschland 80 Jahre nach dem Beginn des zweiten Weltkriegs selbstverständlich – scheinbar. Jedenfalls lockte ein kompetent besetztes Podium zum Thema Friedenssicherung am Freitagabend ausschließlich Senioren ins Lotter Rathaus, die noch direkte Bezüge zum Krieg haben.

Die Auffassung, dass auch heute weder Wohlstand, noch Demokratie und schon gar nicht Frieden selbstverständlich sind, einte Diskutanten und Zuhörer bei der dritten Veranstaltung des Lotter Friedensmonats. Auch waren sie sich einig, dass Demokratie und soziale Sicherheit Voraussetzungen für den „Frieden nach innen und nach außen“ sind, wie es Roland Czada vom wissenschaftlichen Rat der Friedensgespräche Osnabrück ausdrückte.

Der Professor stellte bei seiner historischen Betrachtung der Gründe für 74 Jahre Frieden in Mitteleuropa aber noch einen weiteren Konsens fest, der noch vor 40 Jahren völlig undenkbar gewesen sei: Die Realisten Helmut Schmidt und Helmut Kohl hätten Recht behalten mit der Durchsetzung des Nato-Doppelbeschlusses gegen die sowjetische Atomraketen-Aufrüstung. Die Drohung mit der Nachrüstung eigener Mittelstreckenraketen habe die Abschreckung des Westens glaubwürdig erhalten und damit das stabilisierende Patt zwischen den Machtblöcken gesichert.

Die Slogans der Friedensbewegung „Frieden schaffen ohne Waffen“ in Westdeutschland und „Schwerter zu Pflugscharen“ in der DDR waren spätestens widerlegt, als infolge dieser Drohung schließlich beide Seiten die größte Abrüstung aller Zeiten vereinbarten. „Heute“, so Czadas steile These, „wären die Grünen für die Stationierung.“

Dem widersprach Winfried Nachtwei , der von 1994 bis 2009 für die Grünen im Bundestag saß und ihr sicherheitspolitischer Sprecher war, nur graduell. Ja, die Lehren aus beiden Weltkriegen besagten, dass auch Abschreckung für Frieden sorge, sagte der Münsteraner. Für die „Selbstmordverteidigung“, die das Risiko der Auslöschung allen Lebens auch durch kleine Fehler in einem Zustand der Überrüstung birgt, seien die Grünen aber auch heute nicht.

Nachtwei und Czada einigten sich unter Vermittlung von Gesprächsleiter Hartmut Klein rasch darauf, dass es keine 5000 atomare Sprengköpfe in Mitteleuropa brauche und nicht die Abschreckung alleine den Frieden sichere. Der Pädagoge Nachtwei betonte die Bedeutung von Bildung und Aufklärung, der Sozialwissenschaftler Czada die von institutionellen Konfliktregelungen. Nicht nur UNO und Europäische Union, internationale Abkommen und Gipfeltreffen, sondern auch die funktionierende kommunale Selbstverwaltung, die in Mitteleuropa nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon aufgebaut wurde, sei Grundbedingung für Frieden.

Diese nüchterne Analyse unterstützte Angelika Kordfelder, Ex-Bürgermeisterin von Rheine und heute Kreisvorsitzende der überparteilichen Europa Union, mit flammenden Appellen für die europäische Einigung. Die Sozialdemokratin warb vor allem für die Städtepartnerschaften, die die Menschen zusammenführe. Wörtlich: „Im Grunde sind die Menschen in allen Ländern und in allen Systemen gleich – sie wollen in Frieden, Sicherheit und Wohlstand möglichst selbstbestimmt leben.“

Zwei Diskutanten am Podium bestätigten das durch ihre Lebensläufe, trieben jedoch den Altersdurchschnitt ein wenig nach unten: Inga Hindersmann, 1980 in Litauen geboren, und der Franzose Bruno Allamel kamen einst als Teilnehmer des europäischen Freiwilligen Sozialen Jahres nach Deutschland und blieben schließlich hier. Beide schilderten, wie privilegiert gerade jene seien, die in Deutschland in Frieden, Freiheit und Wohlstand aufwachsen.

Das Gefühl von Unsicherheit und Bedrohung bezeugte vor allem Inga Hindersmann. Balten und Polen fühlten sich militärisch von Putins Russland bedroht, besonders seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Als sie mit ihrem deutschen Ehemann zwischenzeitlich für fünf Jahre nach Litauen umzog, habe ihr aber mehr noch die soziale Unsicherheit durch fehlende und korrupte Institutionen zugesetzt. „Ich bin so deutsch geworden“, sagte sie.

Winfried Nachtwei und Angelika Kortfelder sprachen sich deshalb einerseits für die Fortsetzung der Sanktionen gegen Russland, andererseits für eine Offensive der Diplomatie durch verstärkte Gesprächskontakte aus. Klimaschutz, Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder der internationale Terrorismus seien gemeinsame Themen und könnten nach dem Beispiel der Entspannungspolitik von Willy Brandt helfen, Gegensätze zu überwinden.

Um den heutigen Gefahren durch den wiedererstarkenden Nationalismus und die zunehmende Geringschätzung der liberalen Demokratie zu begegnen, warb Bruno Allamel für Mut und Optimismus: „Europa funktioniert. Wir müssen es für die Jugendlichen wieder stärker erlebbar machen.“

Vor Visionen warnte Roland Czada. Friedenspolitik sei harte Arbeit. Dem widersprach Winfried Nachtwei nicht direkt, als er von kleinen Schritten sprach. Als 1946 geborener Politiker wollte er aber auf Visionäres nicht völlig verzichten: „Was hat sich seit Remarques ,Im Westen nichts Neues‘, dem letzten Krieg und dem kalten Krieg nicht alles geändert! Das ist doch unglaublich! Ja, wir haben die Chance auf bleibenden Frieden in Europa.“

Ob nun Vision oder nicht, viel Zeit und damit viel Geduld erfordere die Friedensarbeit allemal, vermittelte Angelika Kordfelder. Als Symbol hatte sie ein Friedenslamm aus der blauen Schafherde des Duisburger Künstlers Rainer Bonk mitgebracht.

Auf ihrer Reise durch Europa sollen die 28 Schafe – wegen des geplanten Brexit aktuell 27 plus 1 – bald vielleicht auch Station in Lotte machen.