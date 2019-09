815 Quadratmeter werden angebaut

Breite Zustimmung für die Erweiterung der Grundschule Alt-Lotte: Der Ausschuss für Schulen, Sport, Soziales und Kultur (ASSSK) hat in seiner jüngsten Sitzung den Raumbedarf für zehn Förderräume, befürwortet. Der Bau- und Planungsausschuss gab im Anschluss dem Architekturbüro Krause und Partner grünes Licht für die Entwurfsplanung.

Die Gremien stellten damit die Weichen für ein neues Raumkonzept, das veränderten Bedingungen – steigende Schülerzahlen, zunehmende Klassengrößen, mittlerweile 50 Prozent Kinder mit Mi­grationshintergrund, in jeder Klasse ein Kind mit Förderbedarf, um nur einige zu nennen – gerecht werden soll. „Es ist pädagogisch erforderlich, weil wir eine unterschiedlich zusammengesetzte Schülerschaft haben.

Diese Freifläche soll bebaut werden.

e Zeiten, in denen alle im Gleichschritt lernen, sind vorbei“, erläuterte die kommissarische Schulleiterin Magdalena Dassau im Ausschuss. Um den höchst unterschiedlichen Lernvoraussetzungen besser gerecht zu werden, hatte sie sich in einer Stellungnahme gegenüber Politik und Verwaltung für die Einrichtung von je einem Förderraum pro Klassenraum ausgesprochen. Individuelle, pädagogische Förderung von Kleingruppen soll dadurch besser möglich sein als im Klassenverband.

Ein Arbeitskreis aus Verwaltung, Politik, Schulleitung und Architekturbüro hat dazu ein entsprechendes Raumprogramm erarbeitet, das auf der Freifläche des Grundschulgeländes einen 815 Quadratmeter großen Anbau eines Erd- und Obergeschosses mit jeweils drei Klassenräumen plus jeweils ein Förderraum sowie Sanitärräume vorsieht. 72,5 Quadratmeter sollen die neuen Lernzimmer groß werden, die Förderräume sind mit jeweils 25 Quadratmetern eingeplant und sollen durch eine Glaswand einsehbar sein.

Auch für den Altbau sieht die Vorplanung vor, die Klassenräume umzugestalten und mit je einem Förderraum auszustatten. Um sich im Hinblick auf steigende Schülerzahlen zukunftssicher aufzustellen, sollen außerdem die Voraussetzungen für die Aufstockung des Gebäudes um ein weiteres Geschoss unter anderem durch verstärkte Fundamente berücksichtigt werden. Ein Abstellraum soll in beiden Stockwerken für einen eventuellen Aufzug vorgehalten werden.

Ebenfalls in Angriff genommen werden soll die Mensa: „Diese entspricht räumlich und funktional nicht mehr den heutigen Erfordernissen an eine Schulkantine“, stellte Architekt Jörg Krause fest. So sei die Essensausgabe im Essensraum selbst „alles andere als optimal“. Auch der Zugang zum Essensraum sollte offener gestaltet werden. Errichtet werden soll der Anbau im Passivhausstandard. 2,4 Millionen Euro hat Krause für den An- und Umbau einer ersten Schätzung zufolge veranschlagt. Inbegriffen sind hier die Kosten von 80 000 Euro für den Mensa-Relaunch, nicht jedoch das Mobiliar oder Lehrmaterial. Das sei noch nicht durchkalkuliert, teilte Verwaltungsmitarbeiterin Petra Tepe auf Nachfrage mit.

Die geplante Erweiterung der Grundschule Alt-Lotte wurde fraktionsübergreifend begrüßt. Die Schülerzahlen würden nicht sinken, prognostizierte etwa SPD-Ratsherr Thomas Giebel. Die Einrichtung von Förderräumen halte er für sinnvoll, da dort auch größere Gruppen im Rahmen der Differenzierung unterrichtet werden könnten.