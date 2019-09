Biotonne – was darf rein ?Nur kompostierbare Abfälle aus Küche und Garten. Nähere Informationen sind dem Abfallkalender zu entnehmen.Die Bioabfälle dürfen in Papiertüten, in kompostierbaren Tüten (mit Keimling-Symbol) oder in Zeitungspapier gewickelt in der Tonne entsorgt werden. Biotonne - was darf nicht rein ?In Plastiktüten verpackter Bioabfall, verpackte Bioabfälle, noch gefüllte Marmeladegläser sowie alle anderen Abfallarten, die nicht kompostiert werden können.Oft zu findende Fehlwürfe sind beispielsweise auch Windeln, Flaschen, Wattestäbchen, Verpackungen, Zeitungen und Zeitschriften, Textilien, Taschen und Schuhe. Auch tierische Fäkalien wie Hunde- und Taubenkot dürfen nicht über die Biotonne entsorgt werden