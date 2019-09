Ein Provisorium ist beendet

Vor Kurzem erst erhielt sie von der Bezirksregierung in Münster den Bescheid, dass ihr die Leitung der Bürener Schule übertragen wurde. „Ich freue mich sehr, dass das Verfahren nun beendet ist und dass ich die Tätigkeit wirklich weitermachen kann“, sagt Ute Thomas lächelnd.

Sie ist seit 1991 Lehrerin und seit 2005 an der Regenbogenschule , bis 2008 als Pädagogin. Ab da bis 2016 brachte sie als Konrektorin mit Schulleiterin Ilona Ballmann ein Schulkonzept auf den Weg, das Ute Thomas rund drei Jahre lang als kommissarische Leiterin mit ihrem Kolleginnenteam weiterlebte und ausbaute. „Wir haben immer gemeinsam unsere Schule weiterentwickelt, sodass alle Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend gut lernen können“, betont Ute Thomas – und zeigt einmal mehr die ihr eigene Herzlichkeit, mit der sie allen Menschen begegnet.

Dabei sei es ihr ein wichtiges Anliegen, die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu fördern und die Schule mit und für die Kinder zu gestalten. Das gelinge beispielsweise in wöchentlichen Klassenratssitzungen, in denen besprochen wird, was gut läuft und was nicht. Zudem gebe es einen Briefkasten, in den die Schüler ihre notierten Anliegen und Kritiken hineinlegen können. „Bei Problemen ist es unerlässlich, dass die Klasse lernt, gemeinsame Lösungsstrategien zu entwickeln“, sagt die Pädagogin.

Sie lege seit jeher großen Wert auf die Werteerziehung. „Ebenfalls wichtig ist, dass Kinder empathiefähig werden und lernen, auf andere zu achten. Weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist es, das Miteinander der Schüler und die Kooperation untereinander zu fördern“, beschreibt sie den in Büren gelebten Schulalltag. Zu dem gehöre längst nicht nur das Vermitteln von Bildung, sondern die wachsende Aufgabe von Erziehung zum Lehrerdasein. „Dabei sind wir täglich im Austausch mit der Offenen Ganztagsbetreuung“, erklärt Ute Thomas. „Das geht nur im Team!“, hebt sie die gute Zusammenarbeit im Kollegium hervor. Und das habe sie in ihrem Vorhaben bestärkt, sich für die Stelle als Rektorin weiterzubilden und zu bewerben.

„Danach hieß es irgendwann Knall auf Fall, dass ich innerhalb von sechs Wochen meine Prüfungstermine an zwei Tagen im April haben werde“, blickt sie schmunzelnd einige Monate zurück. Also besuchte sie Seminare und lernte in der Freizeit unter anderem über Schulverwaltung und -recht, Personalführung sowie -beratung und aktuelle Schulthemen. „Es waren sehr umfangreiche Prüfungselemente. Da haben meine Tochter und ich gemeinsam gelernt, weil sie im Abi stand. Zwischendurch haben wir uns auf einen Kaffee getroffen“, erinnert sich Ute Thomas durchaus vergnügt an eine lernintensive Zeit.

Im Juni folgte dann tagsüber ein Kolloquium. Abends erhielt sie den Lohn der Mühen mitgeteilt: Sie hatte bestanden. Ihre Bestellung von der Bezirksregierung Münster zur Schulleiterin lag im September im Postkasten.

Nun kann sie in neuer Funktion mit ihrem Team bestehende Projekte weiterentwickeln, die Schüler individuell fordern und fördern. „Unterstützung im Schulalltag erhalte ich bei meiner Arbeit von Bea Varenau und Birgit Milke. Es ist gut, auch andere Meinungen zu hören“, weiß die frischgebackene Rektorin.

Für die Zukunft wünscht sie sich, dass bei den zunehmenden Aufgaben der Inklusion weiterhin Fachkräfte beratend die Pädagogen unterstützen und die Kooperationen mit der Förderschule durch Unterrichtshospitationen erhalten bleiben. „Auch möchten wir die Vielfalt an unserer Schule mit den mannigfaltigen Nationalitäten gestalten. Unsere Schule ist bunt. Das ist eine Chance für alle, andere Kulturen kennenzulernen und das gewinnbringend für alle im Deutsch-, Sachkunde- und Musikunterricht einzusetzen“, beschreibt Ute Thomas mit sichtbarer Freude Ziele.

Das nächste große Projekt ist die Schulhofgestaltung. „Ideen sind genug da“, betont sie. Es habe sich ein Arbeitskreis gefunden, der sich unter anderem um Materialbeschaffung kümmere. Zwei Mitmachaktionen für Familien und Unterstützer gibt es am 9. und 23. November.

Sie habe während ihrer Arbeit in der Bürener Regenbogen-Grundschule die gute Zusammenarbeit mit den Familien, den schulischen Gremien, der Lotter Verwaltung, Sportverein, Kirchengemeinde, Bücherei und anderen sehr zu schätzen gelernt: „Es ist ein tolles Netzwerk entstanden.“ Das noch feinmaschiger zu knüpfen ist ein weiteres Ziel der Pädagogin, die auch selbst gestellte Aufgaben für die Kinder mit viel Herz und Engagement erfüllt – und das, obgleich sie seit dem Jahr 1972 zur Schule geht.